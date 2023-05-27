السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وفد من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات في زيارة عمل لجامعة إيست لندن

وفد من كليتي الهندسة
وفد من كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، فيتو

قام وفد من جامعة عين شمس ممثلا في الأستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات.

جامعة عين شمس 

 ويرافقهما الدكتور محمود خليل مدير البرامج الدولية للهندسة بنظام الساعات المعتمدة، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد البنا، والدكتور تامر سمير منسق برامج الشهادات المزدوجة بكلية الهندسة، والدكتور حنان يسري منسق برامج الشهادات المزدوجة بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة داليا لويس منسق برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، والدكتور هاني السيد منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة، ودكتور عمرو مجدي منسق برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، ودكتورة مريم البري منسق برنامج تقنية المعلومات الحيوية، بزيارة عمل لجامعة "ايست لندن" بالمملكة المتحدة في ظل فاعليات الشراكة الدولية بين الجامعتين في برامج شهادات البكالوريوس المزدوجة التي تمنحها الجامعتين لطلبتهما.

-إعلانات-

برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة


وتم خلال الزيارة بحث كافة الأمور المتعلقة ببرامج الشهادة المزدوجة في الكليتين وكيفية زيادة فاعلية ونطاق التعاون العلمي بين الجامعتين والعمل سويا على تحسين نظم العمل المعمول بها بين الجامعتين ووضع آليات ونظم عمل يكون من شأنها تيسير التعاون وتعضيده بين الجامعتين في كافة المجالات.

احتفالية جامعة القاهرة بمهرجان المسرح للعروض الطويلة بمشاركة 15 كلية

مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة بمركز التوظيف بجامعة عين شمس


وقد اسفرت الزيارة عن الإعداد لعدة ورش عمل صيفية في انجلترا سيتم طرحها لطلبة جامعة عين شمس في الفصل الدراسي صيف 2023 بالإضافة للإعداد لطرح مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة عبر الأنترنت لطلبة الكليتين بداية من الفصل الدراسي خريف 2023. هذا بالإضافة الى وضع تصور مبدئي لكيفية عمل تبادل طلابي بين الجامعتين وأيضا على مستوى أعضاء هيئة التدريس. وكيفية مشاركة الجامعتين في فاعليات التدريس وفي تقييم المشروعات التي يقوم بها الطلاب في كلا الجامعتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس الهندسة والحاسبات والمعلومات الحاسبات والمعلومات الطاقة المتجددة برنامج هندسة الطاقة جامعة القاهرة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بجامعة عين شمس

مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة بمركز التوظيف بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

كرة السلة، سيطرة مصرية على نهائيات BAL

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية