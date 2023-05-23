الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

وزارة السياحة تعلن عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة السبت المقبل

كشف أثري جديد بسقارة،
كشف أثري جديد بسقارة، فيتو

تستعد وزارة السياحة والآثار، للإعلان عن كشف أثري جديد بـ منطقة آثار سقارة من أعمال البعثة المصرية الأثرية العاملة في مجال الحفريات بالمنطقة.


وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار: إن البعثة الأثرية المصرية العاملة في الحفريات بمنطقة آثار سقارة تمكنت من الكشف عن أمر ورشة تحنيط بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة، مشيرا إلي أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سيعلن عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد كاملة السبت القادم.

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آثار سقارة

وكانت البعثة الأثرية الهولندية الإيطالية المشتركة من متحف ليدن بهولندا والمتحف المصري بتورينو، والعاملة بمنطقة آثار سقارة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن مقبرة لشخص يدعى بانحسي من فترة حكم الرعامسة، وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع خلال موسم حفائرها الحالي.

 

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من المقاصير الأخرى التي تعود لنفس الفترة الزمنية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إلقاء الضوء على تطور جبانة سقارة في فترة الرعامسة، كما يزيح الستار في الوقت ذاته عن أشخاص جدد لم تكن معروفة  في المصادر التاريخية.

حكم الرعامسة

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن هذا الكشف يدعم النظريات السابقة التي ترجح بأن المساحة الواقعة بين مقابر الأسرة الثامنة عشر (مثل مقبرة مايا) تم إعادة استخدامها في عصور لاحقة وبناء  مقابر ومقاصير بها خلال فترة حكم الرعامسة، والتي تلقي نقوشها الضوء على الممارسات الجنائزية للموتي خلال تلك الفترة.

 

وعن تخطيط المقبرة أوضح الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة، أنها تتخذ شكل معبد قائم بذاته، موضحا أن المقبرة لها مدخل بوابة، وساحة فناء داخلية تحتوي على قواعد أعمدة حجرية وبئر يؤدي إلى غرف الدفن تحت الأرض، وثلاث مقاصير بجوار بعضها البعض.

 

المتحف المصري في تورينو 
 

وأضاف الدكتور كريستيان جريكو مدير المتحف المصري في تورينو ورئيس البعثة من الجانب الإيطالي أنه عثر داخل المقبرة على لوحة تصور صاحب المقبرة بانحسي وزوجته بايا، والتي كانت تحمل لقب مغنية آمون، من بينها منظر جميل لبانحسي وهو يتعبد الإلهة حتحور،  وأسفله منظر يصور بانحسي وزوجته بايا معًا أمام مائدة قرابين ويقف أمامهما رجل أصلع حول كتفيه جلد النمر، بالإضافة إلى عدد من المناظر للكهنة والقرابين.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة لارا فايس، أمينة المجموعة المصرية والنوبية التابعة لمتحف ليدن بهولند، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن بقايا أربعة مقاصير صغيرة اثنين منها يحتويان على عدد من النقوش، إحداها لشخص يدعي يويو، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها تحتوي على عدد من المناظر والنقوش التي تتميز بدقتها وجودة تفاصيلها بجانب انها  في حالة جيدة من الحفظ.

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الكشف عن مقبرة و4 مقاصير صغيرة تعود لعصر الرعامسة في سقارة

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آثار سقارة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري حكم الرعامسة منطقة اثار سقارة وزارة السياحة والآثار

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