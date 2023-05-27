السبت 27 مايو 2023
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وكيل تعليم سوهاج يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بجميع اللجان

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج يتابع امتحانات الدبلومات،فيتو

واصلت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج متابعتها لسير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم السبت والتي يؤدي فيها 46060 طالبًا وطالبة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول اليوم السبت شهدت أجواءً ملائمة تمامًا لأداء الطلاب للامتحانات ولم تتلقى غرفة عمليات متابعة الامتحانات أي شكاوى بخصوص أي معوقات تعوق سير أعمال الامتحانات، وتم وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان في المواعيد المحددة، كما أن الغرفة تواجدت منذ الصباح الباكر بكامل أعضائها، مع تواجد ضابط الشرطة المكلف بتأمين اللجنة، وطبيب من مديرية الصحة بسوهاج.

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والجدير بالذكر أن إجمالي عدد لجان التعليم الفنى بنوعياته المختلفة 126 لجنة من بينهم 71 لجنة بالتعليم التجاري بإجمالي 23 ألف721 طالب، و48 لجنة بالتعليم الصناعي بإجمالي 19 ألفا 675 طالبا و7 لجان بالتعليم الزراعي تشمل 2664 طالبا حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46 ألفا 600 طالب وطالبة.

 

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