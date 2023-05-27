نتيجة الصف الأول الإعدادي في الجيزة، متاحة الآن بالمدارس

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من المدارس بعد الإعلان عنها رسميا صباح اليوم السبت على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي، وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة صفوف النقل ونتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022/2023، بشكل موحد، وتقسيمها على أيام على مستوى مدارس وإدارات المحافظة.

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وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن ذلك جاء حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة، لذا حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان نتائج صفوف النقل.

جدير بالذكر، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الدور الأول لطلاب صفوف النقل، يوم السبت الموافق 6 مايو.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقًا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بشكل غير موحد على مستوى الجمهورية، ولكن يتم عقدها وفقا للجداول المعتمدة رسميًّا في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ووجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع محافظات الجمهورية تنبيهًا عاجلًا إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدراسي 2022-2023.



منع اصطحاب المحمول بامتحانات نهاية العام 2023

وشددت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين داخل لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، وضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل امتحان، مع تأكيد المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات.



غرفة عمليات بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وقامت كل مديرية من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.