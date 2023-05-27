إطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم غدًا الأحد

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، وذلك بإذن الله تعالى غدًا الأحد الساعة العاشرة والنصف صباحًا من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره.

الهدف من مبادرة إعرف قدر نبيك



كما تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب.

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كما أن من يتبع سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّافًا عند حدود الله.

موضوعات خطب شهر يونيو

نشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة الأولى ٢ يونيو ٢٠٢٣م: احترام الكبير.

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م: الحج رحلة إيمانية.

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن رسالة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أدت رسالتها، وأنها كانت لجمعة واحدة فقط هذه الجمعة لارتباطها بموضوع الخطبة: فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ لنجمع بين الدعوة والتطبيق.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت دعوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لمدة 5 دقائق بالصيغة الإبراهيمية والتي لاقت استحسانا وتأييدا واسعا بين المصريين، امس الجمعة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية.

فضل الصلاة الإبراهيمية

يذكر أن هذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى فيها على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها على النبي إبراهيم وعلى آله، ثم المباركة على النبي محمد وآله ومن ثم المباركة على نبي الله ابراهيم ويختتم الذكر فيها بعبارة في العالمين إنك حميد مجيد.

موضوع خطبة الجمعة

وأدى أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة امس بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.