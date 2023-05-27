السبت 27 مايو 2023
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حوادث

صدمته سيارة طائشة، التصريح بدفن جثة طفل بالقليوبية

مصرع طفل بالقليوبية،
مصرع طفل بالقليوبية، فيتو

لقى طفل عمره 11 عاما مصرعه صدمته سيارة طائشة بمدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

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وكان مأمور مركز شرطة شبين القناطر تلقى بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة.

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وتم إخطار مدير أمن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وقوة امنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمرة 11 عاما أثناء عبوره الطريق ولقى مصرعه متأثرا بإصابته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفنه عقب مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مستشفى شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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