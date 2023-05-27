السبت 27 مايو 2023
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رياضة

أحمد حمزة يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

ألعاب أحمد حمزة،فيتو
ألعاب أحمد حمزة،فيتو

حصل  اللاعب أحمد حمزة لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية ألعاب القوى للكبار سباق ٣٠٠٠ م موانع على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ مايو ٢٠٢٣.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالتهنئة برئاسة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، بالتهنئة للاعب، مؤكدا على دعمه للموهبة الرياضية وكل مواهب المحافظة في جميع الألعاب.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية ومحمود صابر  إداري المشروع وكابتن حسن محمد محمود مدرب وكابتن إسلام حسين إداري المركز.

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كما شهد صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر والاستاذ شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو افتتاح أكاديمية المستقبل الرياضية بالطود.

وتخلل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية واستعراضات من زهور المستقبل وعروض رياضية وفيلم وثائقي لانجاز المدارس وانشطتها المختلفة وذلك بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والقيادات المجتمعية بالأقصر.

كما حضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر احتفالية أعياد مصر، بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود  والاستاذ محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز إدارة أوقاف الطود، والاب رويس راعى كنيسة السيدة العذراء مريم العديسات.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن وزارة الشباب والرياضة تولي عناية خاصة لقيمة التطوع، وتشجيع الشباب علي المشاركة التطوعية حيث قامت بإنشاء اتحاد نوعي للتطوع الشبابي، وتتبني جميع المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على المشاركة التطوعية في تنظيم برامج ومشروعات وأحداث الوزارة المختلفة. 

 

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أحمد حمزة ألعاب القوى البرونزية الميدالية البرونزية فيتو

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