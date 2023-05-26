الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

وكيل أوقاف القليوبية يفتتح مسجدين بعد تجديدهما بالقناطر

وكيل وزارة اوقاف
وكيل وزارة اوقاف القليوبية، فيتو

افتتح الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية اليوم الجمعة مسجدين جديدين في جمعة الصلاة علي النبي محمد علية الصلاة والسلام، حيث كان الأول مسجد  الوحيد بعزبة رستم بقرية  باسوس بمدينة القناطر، بحضور فضيلة الشيخ  عبدالرحمن رضوان مدير إدارة الدعوة بالمديرية،  حيث تم إحلال وتجديد المسجد المذكور بالكامل على مساحة 220 مترا تقريبًا بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه. 

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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في بيان له أنه  قام بعد بافتتاح المسجد الثانى بقرية  منشأة الكرام  بمدينة شبين القناطر، وهو مسجد  عباد الرحمن، وهو إنشاء جديد بلغت مساحته حوالى 320 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبا. 

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افتتاح مسجدين بالقليوبية، فيتو


كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه قام بإلقاء خطبة الجمعة به، والتى  تناولت موضوع  فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ، حيث أكد في الخطبة على أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يوفق إليها إلا كل تقى ولا يشاغب عليها ويتنكر لها إلا كل شقى، وهى مراد كل طالب وقبلة كل راجى وراحة كل داعى  وهى ملاذ كل خائف وهى الفرج لكل مهموم.

افتتاح مسجدين بالقليوبية، فيتو

 

 

افتتاح مسجدين بالقليوبية، فيتو

 


وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بهذا التوجه من وزارة  الأوقاف لتعليم أبنائنا فضل الصلاة على سيدنا النبى وربطهم بمحبته صلى الله عليه وسلم  إضافة لترديد الصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة اليوم حتى يتعود عليها الأبناء والأحباب. 

افتتاح مسجدين بالقليوبية، فيتو


جاء ذلك وسط حضور خالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر  وحضور كثيف  من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بإفتتاح بيوت الله  والصلاة والسلام على رسول الله متوجهين بالدعاء أن يحفظ الله مصر د وتظل أوقاف القليوبيةعلى عهدها تحت شعار خدمة بيوت الله شرف

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