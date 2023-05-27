السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

تحذير من ضربة انتقامية روسية ضد بريطانيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

حذر رئيس سلاح الجو الملكي البريطاني المنتهية ولايته من أن روسيا تشكل "تهديدًا مباشرًا" لبريطانيا وستكون "انتقامية" إذا خسرت الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


وقال قائد القوات الجوية المارشال السير مايك ويجستون (55 عاما) إن الجيش الروسي يشكل تهديدا لبريطانيا وإن حرب موسكو ستزداد سوءا إذا أطيح بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب لخلقه "عقبات خطيرة" في أوكرانيا وأكد الكرملين أنه نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

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وقال السير مايك إن روسيا ستكون "مدمرة" و"انتقامية" و"وحشية" بمهاجمة بريطانيا من خلال "هجوم جوي وصاروخي ومن البحر" بمجرد استعادة أوكرانيا لحدودها.

تعد تصريحاته هي أول اعتراف علني من قائد عسكري غربي بالمخاطر التي قد تشكلها روسيا على دول الناتو بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

ذكر مايك لصحيفة الديلي تلجراف " عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا وتسترجع أوكرانيا حدودها، سيكون لدينا روسيا مدمرة وانتقامية ووحشية، وستكون وسيلتها لإلحاق الأذى بنا هي من خلال هجوم جوي."

تابع "هناك هيكل كامل وتسلسل هرمي وراء بوتين. لذا، حتى لو اختفى بوتين من المسرح السياسي، فهناك عدد كبير من الأشخاص الذين يمكن أن يحلوا محله".

وأضاف أن روسيا ستستمر في كونها "تهديدًا دائمًا" للمملكة المتحدة وأن الكرملين مستعد لشن حرب "وحشية".

جاء تحذير السير مايك بعد أن ضربت صواريخ روسية، الجمعة، عيادة طبية في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وذلك في الوقت الذي ألقت فيه روسيا باللوم على كييف في عشرات الضربات على منطقة بيلجورود الجنوبية.

في موسكو، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الصراع في أوكرانيا مع المبعوث الصيني الخاص لي هوى، وألقى باللوم على أوكرانيا والدول الغربية في خلق "عقبات خطيرة" أمام استئناف محادثات السلام.
 

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أوكرانيا: روسيا تخطط لمحاكاة حادث في محطة للطاقة النووية

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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

 

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روسيا بريطانيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

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