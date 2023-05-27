السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يحتفل بمهرجان الطبول.. تعرف على التفاصيل

مهرجان الطبول،فيتو
مهرجان الطبول،فيتو

تستقبل مصر كل عام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية والذي رحب على مدى السنوات الماضية بأكثر من 260 فرقة من 160 دولة حول العالم.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 27 مايو إلى 2 يونيو بفعاليات متعددة تنتشر في شارع المعز ومسرح الهناجر بدار الأوبرا ومركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل). وتتضمن الدول المشاركة فرقا من اليونان وسريلانكا والمكسيك والجزائر والهند من بين عدد كبير من الدول.

ويتم تنظيمه بمشاركة عدد من الجهات من بينها مؤسسة حوار لثقافات الشعوب، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة السياحة والآثار، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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وأعلن الخط الثالث للمترو عبر صفحته الرسمية: “ تقدر تركب الخط الأخضر الثالث وتنزل في محطة باب الشعرية وتستمتع بأجواء المهرجان”

يذكر ان الخط الثالث للمترو سبق وقام بعدد من الفعاليات وكان منها على طريقة الفن المسرحي أو فن الاسكتشات الذي برع فيه قديمًا الراحلون ثلاثي أضواء المسرح، ومن قبلهم المطرب والممثل محمود شكوكو، وقف أعضاء فرقة "تياترو مترو" داخل محطة مترو ألف مسكن في الخط الثالث للمترو أو ما يعرف بالخط الأخضر، لتقديم عروض فنية تنتمي لثقافة الفنون المسرحية، والعروض الخاصة التي تنتمي لحقبة الستينيات.

التف حولهم عدد من الركاب لمشاهدة الاستكتشات التي عادت بهم إلى أعمال ثلاثي أضواء المسرح والراحل محمود شكوكو، وفي نهاية العرض حرص عدد من الركاب على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة، بعد أن عاشوا معهم أجواء مختلفة لم يعهدوها أثناء رحلاتهم اليومية في مترو الأنفاق.

وتأتي تلك الفعاليات بالتزامن مع توجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، ورؤيتهما التي تسعى إلى أن يتخطى الأمر مجرد نقل الركاب إلى المشاركة البناءة والفعالة في ترسيخ مفهوم "التنمية المستدامة"، سواء البيئية أو المجتمعية، وهذا من خلال إضفاء الطابع الترفيهي على رحلات المترو لإسعاد المترو خلال رحلتهم.

 

وجدير بالذكر أن تلك الفعالية تأتي ضمن إطلاق فعاليات "المشروع الثقافي" في محطات المترو بالخط الثالث، وهذا ضمن اهتمام وتوجيهات الهيئة القومية للأنفاق من خلال الشركة "آر إيه تي بي دي للنقل كايرو، وهي الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل محطات الخط الثالث أو الخط الأخضر بإطلاق الأنشطة الثقافية والترفيهية في المحطات.

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