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ثقافة وفنون

انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية.. غدا

مهرجان الطبول، فيتو
مهرجان الطبول، فيتو

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، غدا السبت 27 مايو 2023، في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر والتي جاءت خصيصًا للمشاركة بهذا الحفل.

 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

ويُقام حفل الافتتاح والختام بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر الساعة 9 مساءً بمشاركة العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم، وأماكن العروض التي تُقام بها الفعاليات تشتمل علي 5 أماكن وهي؛ مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود،مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.

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يُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وتحيي ليالي المهرجان فرق من اليونان والمكسيك والهند وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا وجنوب السودان والجزائر واليمن وفلسطين إلى جانب فرق البيت الفني للفنون الشعبية وفرق مستقلة.. ويُقام المهرجان  "حوار الطبول من أجل السلام".


الدورة العاشرة من مهرجان الطبول

وقالت مديرة المهرجان سهام إسماعيل: المهرجان موجه لكل الطبقات الاجتماعية، خاصة الطبقات الشعبية في الحارات والشوارع، التي لا تصلها الخدمات الثقافية بسهولة.. مضيفة أن المهرجان يصنع حالة تفاعل نادرة مع الجمهور، ويظهر ذلك في الورشة الفنية التي يقودها مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح، حيث تشترك جميع الفرق من مختلف الثقافات في عرض واحد لتبدو كأنها فرقة واحدة تعزف لحنا مشتركا".

 

ويكرم المهرجان في هذه الدورة د. علياء شكري أستاذة علم الاجتماع والفلكلور، والفنان علي فاركا توري من مالي، والفنان بولاد بولبول أغلو من أذربيجان، إضافة إلى متحف الطبول في اليابان.
 

 

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