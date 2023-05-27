السبت 27 مايو 2023
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محافظات

وفاة فتاة بالغربية بسبب تكميم المعدة، وشقيقة الضحية: خطأ طبي

أميرة فتحي،فيتو
أميرة فتحي،فيتو

واقعة مأساوية شهدتها قرية كفر ميت حواى التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية حيث لقيت فتاة تدعى أميرة فتحي شبكة  والبالغة من العمر 25 عاما مصرعها نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز طبي أثناء إجرائه عملية جراحية لها وهي تكميم معدة وهو ما تسبب في إصابتها بإعياء شديدة وألم مستمر وتبين وجود تسريب في المعدة والتهاب صديدي بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية تسبب في وفاتها.

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التهاب صديدي بالبطن بسبب تكميم المعدة، معاناة سيدة بالغربية نتيجة خطأ طبي (فيديو)

بعيون لا تتوقف عن البكاء قالت شقيقتها "فاطمة" في خلال بث مباشر رصدته كاميرا "فيتو"عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة الغربية التفاصيل الكاملة لقصة ضحية جديدة تنضم لضحايا "غول" اسمه الإهمال الطبي.

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معاناة أسرة سيدة بالغربية تعرضت لخطأ طبي روتها شقيقتها فاطمة شبكي ل "فيتو" عقب اجرائها عملية تكميم معدة أسفر عن إصابتها الدخول في غيبوبة منذ أسبوعين داخل أحد المراكز الطبية الخاصة وجرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي حتي توفيت صباح اليوم.

وأكدت شقيقة ضحية الإهمال الطبي وتدعي  أميرة فتحي شبكة  والبالغة من العمر 25 عاما والمقيمة بقرية كفر ميت حواي بدائرة مركز السنطة أن شقيقتها دخلت لإجراء عملية تكميم  وبعد الانتهاء من العملية استمرت ربع ساعة خرجت الفتاة من المركز الطبي لتعود إلى منزلها.

 

وتابعت شبكي أن الأهمال "بعد مضى 3 ايام من العملية، شعرت الفتاة بحالة إعياء شديدة وألم مستمر وتبين وجود تسريب في المعدة والتهاب صديدي بالبطن ناتج عن عملية التكميم ".

وحررت اسرة ضحية الإهمال الطبي محضرا حمل رقم 4548 لسنة 2023 تتهم فيها أحد الأطباء بالسبب بالاهمال الطبي وتدهور حالة المريضة وجرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة صحية حرجة.

وجاء في التقرير الطبي الصادر للمريض من مستشفى طنطا الجامعي، انها دخلت مستشفى طنطا الجامعي بتاريخ 12 مايو الحالي وفي حالة صدمة تسممية والتهاب برتيوني حاد وانخفاض بضغط الدم، وارتفاع بنبضات القلب وعلى الفور تم عمل الاسعافات الأولية لها وجري نقلها داخل العناية المركزة وتم تركيب انبوبه حنجرية لها وجري وضعها على جهاز التنفس الصناعي واعطائها أدوية منشطة لعضلة القلب.

وتضمن التقرير الطبي، أنه بعد عمل اشاعات وفحوصات تبين وجود تسريب بالمعدة ناتج من عملية جراحية، وعلي  الفور تم تشكيل فريق طبي من أطباء الجراحة والعناية والمناظير الباطنية وتم تركيب درنقة، لكن المريضة لم تستجيب للعلاج التحفظي الأمر الذي دفع الأطباء بمستشفي طنطا الجامعي إلى تدخل جراحي لعمل استكشاف للبطن وتبين وجود التهاب صديدي بالبطن وتسريب بثقوب المعدة وغرغرينة في جدار المعدة حيث تم استئصال الجزء المصاب بجدار المعدة الخلفي، وعمل تحويل مسار الثقب في جدار المعدة الأمامي، وعمل فتحة تغذية في الأمعاء الدقيقة وغسيل للبطن ودرنقة، والمريضة على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة تتلقى الرعاية الصحية لكنها في حالة صحية حرجة حتي توفاها الله صباح اليوم.

 

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