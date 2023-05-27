الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، قصة نجاة العائلة المقدسة، بداية الرحلة وانفجار ينبوع مياه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

قصة هروب العائلة المقدسة

وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلًا رضيعًا صغيرًا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلى مصر ومكثت فيها ثلاث سنوات وستة أشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

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وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف في حلم قائلًا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلًا وانصرف إلى مصر".

ولجأت العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخية القبطية وأهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الإسكندرية (384_421 م) ومنها السنكسار القبطي.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينة، وكانت الفرما آخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلى تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجرة وطلب الطفل يسوع أن يشرب فلم يحسن أهلها استقبال العائلة مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار وأخذ بقطعة من الحديد وضرب بها الأرض بجوار الشجرة وإذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتووا منه جميعًا.

وأثناء وجود العائلة المقدسة بتل بسطة مر عليهم شخص يدعى (قلوم) دعاهم إلى منزله في مدينة الزقازيق حيث أكرم ضيافتهم وبارك الطفل يسوع منزل (قلوم) وعند وصولهم لمنزل (قلوم) تاسف للسيدة العذراء مريم لأن زوجته وتلازم الفراش منذ 3سنوات وإنها لاتستطيع مقابلتهم والترحاب بهم هنا قال يسوع لقلوم "الآن امراتك سارة لن تكون بعد مريضة " وفى الحال قامت سارة متجهة ناحية الباب مرحبة بالطفل وأمه كانت زيارة العائلة المقدسة وطالبتهم بالبقاء لفترة أطول لأن الصبى كان وجودة بركة لمنزلها. وأعربت مريم عن رغبتها في زيارة معبد لوجود احتفالات، فى ذلك الوقت الظهيرة حملت السيده العذراء الطفل يسوع وذهبت مع ساره إلى المعبد وما إن دخلت المعبد حتى تهشمت التماثيل الجرانيت الضخمة للآلهة وتهشم المعبد الكبير وأصبح كومة من الجرانيت انتشر الحدث فى كل انحاء البلده حتى أنه وصل إلى مكتب الحاكم وبدأ التحقيقات أن السبب هو دخول سيدة تحمل طفل صغير وهو فى الغالب الطفل المقدس الذى يبحث عنه هيرودس، وكان هيرودس قد طلب من الحاكم القبض عليه.

البحث عن العائلة المقدسة

وصدرت الأوامر إلى العسكر بالبحث عن الصبى فى كل ركن من المدينة والبحث عليه؛ وسمع قلوم بكل الترتيبات والخطوات التى اتخذتها السلطات للقبض على الطفل الذى كان سبب بركه وشفاء لزوجته. لذا خاف قلوم على الطفل يسوع فنصح مريم أن تهرب من المدينة بالليل لقلة نشاط العسكر. وفى المساء استعدت العائلة المقدسة لمغادرة المكان وشكروا قلوم وزوجته سارة وبارك الطفل يسوع منزلهما. وأخبر الطفل يسوع أمه أن كل مكان زاروه وعاملهم فيه الناس بترحاب يبنى على اسم العذراء مريم كنيسة يأتى إليها الناس للصلاه والعبادة. و تقول المصادر التاريخية إن منزل قلوم فى المنطقة مابين كنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا الحبيب وكنيسة الشهيدالعظيم مارجرجس في مدينة الزقازيق.

بعد ان تركت العائله المقدسه الزقازيق وصلوا الى مكان قفر اقاموا فيه تحت شجره ووجدوا ايضًا ينبوع ماء اغتسل فيه رب المجد واطلق على هذا المكان "المحمه" التي تعرف بمسطرد الان، وقد رجعت العائله المقدسه الى هذا المكان مره اخرى فى طريق عودتها الى الاراضى المقدسه.

بعد ان تركوا مسطرد جددوا المسير الى ان وصلوا الى مدينة بلبيس وحاليًا هى مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقيه،. ويروى تقليد قديم ان الطفل يسوع وجد نعشًا محمول لطفل لاْمراْه ارمله كانت تعيش فى هذه المدينه فاْقامه رب المجد فلما سمعت الجموع تعجبت وامنت برب المجد.

رحلت العائلة المقدسة من بلبيس شمالا الى بلدة منيه جناح التى تعرف الان باْسم "منية سمنود" ومنها عبروا بطريق البحر الى سمنود. ويروى تقليد قديم ان العذراء مريم قد شاركت فى اعداد خبز لدى سيده طيبه من سكانها وبارك رب المجد خبزها، وبعد ان ارتحلوا من سمنود واصلوا السير غربًا الى منطقة البرلس ونزلوا فى قريه تدعى "شجرة التين" فلم يقبلوهم اهلها فساروا حتى وصلوا الى قرية "المطلع" حيث استقبلهم رجل من اهل القريه واحضر لهم ما يحتاجونه بفرح عظيم.

ووصلت رحلة العائلة المقدسة إلى مدينة سخا الحاليه وهناك شعرت العائله المقدسه بالعطش ولم يجدوا ماء. وكان هناك حجرًا عباره عن قاعدة عمود اوقفت العذراء ابنها الحبيب عليه فغاصت فى الحجر مشطا قدميه فاْنطبع اثرهما عليه. ونبع من الحجر ماء ارتوا منه، وكانت المنطقه تعرف باْسم " بيخا ايسوس " الذى معناه كعب يسوع

بعد ان ارتحلت العائله المقدسه من مدينه سخا عبرت الفرع الغربى للنيل، حتى وصلوا الى وادى النطرون وهى برية شيهيت، فبارك الطفل يسوع هذا المكان وهو الان يضم اربعة اديره عامره وهى: دير القديس ابو مقار، دير الانبا بيشوى، دير السريان، دير البراموس.

ووصلت رحلة العائلة المقدسة إلى المطريه وعين شمس، هى من اقدم المناطق المصريه، وتوجد بمنطقة المطريه شجره ويقول العالم الفرنسى " اْميلينو " ان اسم المطريه لم يذكر بالسنكسار الا لسبب تلك الرحله وتوجد الشجره حاليًا بجوار كنيسة السيدة العذراء بالمطرية وكذلك يوجد بالمنطقة بئر ماء مقدس استقت منه العائلة المقدسة.

وبعد أن وصلت العائلة المقدسة المنطقة المعروفة ببابليون بمصر القديمة وهي الفسطاط حاليا، هناك سكنوا المغارة التى توجد الآن بكنيسة أبى سرجة الأثرية المعروفة حاليًا بأسم الشهيدين سرجيوس وواخس، ويبدو أن العائلة المقدسة لم تستطيع البقاء فى المنطقة إلا أيامًا قليلة نظرًا لأن الأوثان هناك قد تحطمت بحضرة السيد المسيح، ويوجد بجانب المغارة وداخل الهيكل البحرى للكنيسة بئر ماء قديم.

بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من منطقة الفسطاط وصلت إلى منطقة المعادى ومكثت بها فترة وتوجد الأن كنيسة على أسم السيدة العذراء مريم بهذه المنطقة، ثم بعد ذلك عبرت العائلة المقدسة النيل بالقارب إلى المكان المعروف بمدينة منف وهى الأن ميت رهينة وهى بالقرب من البدرشين محافظة الجيزة ومنها إلى جنوب الصعيد عن طريق النيل إلى دير الجرنوس بالقرب من مغاغة.

ومرت العائلة المقدسة أيضا بمنطقة البهنسا، وهى من القرى القديمة بالصعيد ويقع بها دير الجرنوس 10 كم غرب أشنين النصارى وبها كنيسة بأسم العذراء مريم ويوجد داخل الكنيسة بجوار الحائط الغربى بئر عميق يقول التقليد الكنسى أن العائلة المقدسة شربت منه أثناء رحلتها.

وبعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من البهنسا سارت ناحية الجنوب حتى بلدة سمالوط ومنها عبرت النيل ناحية الشرق إلى جبل الطير حيث يقع دير العذراء مريم الأن على بعد 2كم جنوب معدية بنى خالد ويروى التقليد أنه أثناء سير العائلة المقدسة على شاطئ النيل كادت صخرة كبيرة من الجبل أن تسقط عليهم ولكن مد رب المجد يده ومنع الصخرة من السقوط فإنطبع كفه على الصخرة وصار يعرف بإسم (جبل الكف) ويوجد بالمنطقة شجرة يطلق عليها أسم شجرة العابد وغالبًا ما تكون هذه الشجرة هى التى سجدت لرب المجد عند مروره بهذه المنطقة.

وبعد ان أرتحلت العائلة المقدسة من جبل الطير عبرت النيل من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية حيث بلدة الأشمونيين وقد أجرى الطفل يسوع معجزات كثيرة بهذه المنطقة، ومن الاشمونيين سارت العائلة جنوبًا الي قرية ديروط الشريف.واقامت العائلة المقدسة بها عدة ايام وقد اجرى رب المجد عدة معجزات وهناك شفى كثيرين من المرضى.ويوجد بالمنطقة كنيسة علي اسم العذراء مريم.

وعندما دخلت العائلة المقدسة القوصية لم يرحب بهم اهل المدينة وذلك عندما راْوا معبودهم البقرة (حاتحور) قد تحطمت وقد لعن رب المجد هذه المدينة فصارت خرابًا، وليست هى مدينة القوصية الحالية وانما هى بلدة بالقرب منها، وبعد ان ارتحلت العائلة المقدسة من مدينة القوصية سارت لمسافة 8كم غرب القوصية حتى وصلت الى قرية مير، وقد اكرم اهل مير العائلة فباركهم الطفل يسوع.

بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من قر ية مير اتجهت الى جبل قسقام وهو يبعد 12كم غرب القوصية. ويعتبر الدير المحرق من اهم المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باْسم "دير العذراء مريم "، تعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من اطول الفترات ومقدارها "6 شهور و10 اْيام " وتعتبر الغرفة او المغارة التى سكنتها العائلة هى اول كنيسة فى مصر بل فى العالم كله، ويعتبر مذبح كنيسة العذراء الاثرية فى وسط ارض مصر وعليه ينطبق حرفيًا قول الله على لسان نبيه اشعياء " وفى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط ارض مصر "،و فى نفس المكان ظهر ملاك الرب ليوسف النجار فى حلم وامر اياه الذهاب الى ارض اسرائيل " مت 20:2 "

وأخيرا بعد إن ارتحلت العائلة المقدسة من جبل قسقام اتجهت جنوبًا إلى أن وصلت إلى جبل اسيوط حيث يوجد دير درنكة، وتوجد مغارة قديمة منحوتة فى الجبل اقامت العائلة المقدسة بداخل المغارة ويعتبر دير درنكة هو آخر المحطات التي قد التجاْت اليها العائلة المقدسة فى رحلتها فى مصر.