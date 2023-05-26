رئيس الإنجيلية يكشف بعض المفاهيم الخاطئة عن الزواج

كشف الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، عن بعض المفاهيم الخاطئة في الزواج.

وأوضح رئيس الإنجيلية أنه لا يوجد إنسان يستطيع تغيير شريك الحياة، قائلا "لكن بالاتكال على كلمة الله نستطيع أن نلعب دورًا مهمًّا في التغيير الإيجابي لشريك الحياة".

وأضاف القس أندرية زكي رئيس الإنجيلية "إذا ارتبط مفهوم التنوع في الزواج بالامتيازات فسيصبح مدمرًا؛ فالمفهوم الصحيح هو أن يرتبط بالتكامل".

رئيس الإنجيلية يستقبل فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة

واستقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، سعادة السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية.

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ورحب رئيس الإنجيلية بالسفير الألماني، وقدم عرضًا سريعا لنشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، من افتتاح وتجديد كنائس، ورسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب مشاركتها في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نساهم بكل طاقتنا وخبراتنا الطويلة في خدمة المصريين، ونعتز بالعمل مع التحالف الوطني، كما أن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم وجاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة".

ومن جانبه، أشاد فرانك هارتمان بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي المميز في خدمة المصريين في عدد من المجالات الهامة، كما أكد السفير الألماني على "أن الدولة المصرية تعمل بجهد واضح في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، والأستاذ عماد بانوب رئيس قطاع الإعلام، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة.