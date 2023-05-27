السبت 27 مايو 2023
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اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

سعر الذهب فى الامارات،
سعر الذهب فى الامارات، فيتو

سعر الذهب في الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم السبت فى الأسواق ووفقا لأخر تحديث لها.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب في الإمارات، فيتو

سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 241 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 221 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 181  درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1692  درهما.

 

الأسعار العالمية للذهب 

واتجهت أسعار الذهب عالميا لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم صعودها في التعاملات المبكرة امس الجمعة، إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

وبدأ أمس الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

سعر الذهب في الإمارات، فيتو

الذهب فى المعاملات الفورية 

بحلول الساعة 3:11 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس آذار عند 1936.59 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار. 

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1420.40 دولار.

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