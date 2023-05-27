السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

نتيجة شهادة الإعدادية.. انتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم الخميس الماضي، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  2023 في محافظة الجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تلقت العديد من الاستفسارات والتساؤلات للمواطنين بشأن موعد اعتماد نتيجة شهادة الإعدادية بالجيزة

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه سيتم إعلان اعتماد النتيجة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبعدها يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الخطوات التالية بعد اعتمادها:

الدخول بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.
 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة. 

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