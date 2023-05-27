السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن

نتيجة شهادة الإعدادية
نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الجيزة، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023.

 

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في الجيزة الآن

كما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن  كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة. 

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأكد مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والتي ستكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في الجيزة

و فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عنها وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنصورة

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تعليم الجيزة عن امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية: من الكتاب المدرسى

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الخطوات التالية بعد اعتمادها:

الدخول بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.
 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

 

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