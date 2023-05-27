سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

سعر الذهب تحديث لحظى، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 40 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2731 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2390 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2048 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1593 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

سعر الذهب تحديث لحظى

الأسعار العالمية للذهب فى البورصات

واتجهت أسعار الذهب لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، رغم صعودها في التعاملات المبكرة امس الجمعة، إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأميركية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس. كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس.

والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

سعر الذهب تحديث لحظى

نصائح تجار الذهب للشراء

نصح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، الراغبين في الاستثمار بالذهب بالتوجه نحو الشراء خلال الفترة الحالية في ظل تراجع الأسعار خلال الآونة الأخيرة، معقبا: «أشجع المشتري على الشراء، السعر حاليا معتدل ومناسب جدًا، مقارنة بالسعر السابق 2800 جنيه».

وأضاف، انه من الورد ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق العربية؛ إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الموازي، لا سيما بعد هبوط سعر الأوقية العالمي إلى مستويات 1948 دولارًا، عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير.

وأكد أن لجوء المستثمرين إلى بيع الذهب؛ بغرض الاستثمار في الأوراق المالية؛ ساهم في تراجع السعر العالمي، منوها أن السوق المحلي لا يزال يشهد حالة من ارتفاع الطلب في ظل قلة العرض.

الذهب مصر هل يتراجع

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن انخفاض أو تراجع أسعار المعدن الأصفر في مصر متوقف على السعر العالمي، إلى جانب العرض والطلب.



سعر جرام الذهب اليوم

اسعار الذهب، وأضاف خلال تصريحات له: "سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا في حدود 2400 جنيه، وانخفاضه أو ارتفاعه في الأيام المقبلة متوقف على العرض والطلب والسعر العالمي".



هل هناك تلاعب في سوق الذهب؟

وتابع: "ليس هناك تلاعب في أسعار الذهب بالسوق المحلي مثلما يشاع أو يتردد، والمستهلك هو من يستطيع التحكم في السعر فيما يتعلق بالعقلانية في الشراء".