توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان (صور)

يتوافد الآن الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حيث يؤدي الطلاب اليوم في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 للامتحانات التحريرية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهى يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

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إحصائية امتحانات الدبلومات الفنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامجا، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) أعضاء داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركزًا على مستوى الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضوًا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضوًا.

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.

وتستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية، كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي (235255) عضوًا وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10 /5 /2023، إضافة إلى أنه تم تكليف مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما تم تأكيد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.