السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي والرابع الابتدائي بالجيزة خلال ساعات

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الإعدادي والرابع الإبتدائي بالجيزة، فيتو

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب صفوف النقل من الابتدائي للثانوي العام، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصًا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

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نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرًا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقًا للجدول المعلن، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

 

نتائج امتحانات الترم الثاني 2023 

وأوضحت أن جدول إعلان النتائج بالنسبة لصفوف الابتدائية يتضمن الآتي:

الصف الرابع الابتدائي _ السبت 27 مايو.
الصف الخامس الابتدائي _ الأحد 28 مايو.
الصف السادس الابتدائي _ الإثنين 29 مايو.
 

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

أما جدول إعلان النتائج بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية  يتضمن الآتي:

الصف الأول الإعدادي _ السبت 27 مايو.
الصف الثاني الإعدادي _ الأحد 28 مايو.

وأشارت تعليم الجيزة على أنه سوف يتم إعلان نتائج المرحلة الثانوية فور انتهاء التصحيح.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات  لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع  المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك إستراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

اليوم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالجيزة

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