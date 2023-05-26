عفت نصار يطالب بفتح باب القيد مبكرًا لدعم الزمالك في البطولة العربية

الزمالك، قال عفت نصار لاعب الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو مدرب كبير، ولكن الظروف الحالية سيئة في ظل المستوى الفني للاعبين، مشيرًا إلى أن هناك مدربين لهم طرق لعب معينة يريدون تطبيقها فور تسلمهم مهام تدريب أي فريق، ولكن آخرون يقومون بالتجاوب مع الظروف التي يجدونها في الفرق.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لابد أن يتم فتح باب القيد مبكرًا لمصلحة الزمالك قبل مشاركته في البطولة العربية للأندية، وأوسوريو مدرب كبير وقد ينجح مع الزمالك على المدى الطويل".

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وتابع عفت: "الزمالك سينهي الدوري في منتصف يوليو، ويجب أن يتم فتح القيد من أجل الاستعانة بصفقات جديدة قبل البطولة العربية، أتمنى أن يدعم اتحاد الكرة، فريق الزمالك وهو مُقبل على خوض البطولة".

وواصل: "البطولة العربية تضم فرق قوية للغاية، وهي حاليا أقوى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والبطولة صعبة وعلى الفريق الأبيض الاستعداد لها جيدًا".

وزاد: "يجب الحديث مع أوسوريو حول امكانيات اللاعبين، وأتوقع أنه سيعود إلى الطريقة الطبيعية في مواجهة طلائع الجيش الثلاثاء القادم".

وأكمل: "الزمالك يحتاج إلى تضافر جهود أبنائه الكبار، لأن النادي سيكون لديه (حدث كبير) خلال الايام المقبلة، ولابد من وجود أبناء الزمالك وأن يدعموا فريق الكرة واللاعبين".

كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد فوزه على تشرين السوري بنتيجة 3-1، ضمن مرحلة الإياب من الدور الثاني، عقب التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.



وسجل أهداف فريق الشباب أمام تشرين كل من أحمد جابر (هدفين) وكارلوس جونيور، بينما جاء هدف تشرين عن طريق أحمد حاتم.

مجموعة الزمالك



البطولة العربية للأندية، وبذلك ينضم فريق الشباب إلى المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من مباراتي فريقي الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.

وتمثل بطولات الأندية أحد أهم وأبرز مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستحوذ على اهتمام عشاق كرة القدم العربية على نطاق واسع، منذ انطلاقتها للمرة الأولى في عام 1982، إذ أقيمت بطولة الأندية العربية بـ 9 مسميات مختلفة، ظلت الإثارة حاضرة والتنافس القوي بين كافة الفرق لاعتلاء منصة التتويج بالكؤوس.

قرعة الأدوار النهائية من البطولة العربية



فيما أسفرت قرعة الأدوار النهائية عن وقوع:

المجموعة الأولى:

1- الترجي التونسي

2- اتحاد جدة السعودي

3- (الفائز من الهلال السوداني والمنامة البحريني مع الفائز من الصفاقسي التونسي وقطر القطري)

4- الشرطة العراقي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- الوداد المغربي

3- طلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي / النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني

4- الهلال السعودي

المجموعة الثالثة:

1- الزمالك

2- الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي / المريخ السوداني وتشرين السوري

3- النصر السعودي

4- فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي / المحرق البحريني والسيب العماني

المجموعة الرابعة:

1- شباب بلوزداد الجزائري

2- الرجاء المغربي

3- نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن / الكويت وشبيبة الساورة الجزائري

4- الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي / البرج اللبناني والوحدة الإماراتي