أنشيلوتي يعلن غياب فينيسيوس عن لقاء إشبيلية

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن غياب فينيسيوس جونيور جناح فريقه عن مواجهة إشبيلية المقبلة.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الجمعة قائلا: "نريد إنهاء الموسم بشكل جيد وسنخوض مباراة صعبة لكننا سنحاول الفوز".

ويستضيف إشبيلية منافسه ريال مدريد في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان غدا السبت في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

فينيسيوس, فيتو

وأكمل "فينيسيوس لن يستطيع اللعب فهو يعاني من بعض الانزعاج من ركبته".

وعن الانتقالات قال: "سنقوم بما يتعلين علينا القيام به لتحسين الفريق الموسم المقبل".

-إعلانات-

وبسؤاله عن فارق النقاط مع برشلونة قال المدرب الإيطالي: "حاربنا في النهاية في كل البطولات ومن الواضح بعد مواجهة برشلونة في الدوري لم يكن التركيز على المسابقة".

وشدد "مشكلتنا لم تكن في الهجوم بل الدفاع، لقد افتقرنا للصلابة في الخلف".

وواصل "هناك حديث حول التعاقد مع مهاجم لكن الإحصائيات تشير إلى أهمية التعاقد مع مدافع وهذا يظهر أن الإحصائيات مضللة بعض الشيء".

وعن رودريجو قال: "يفتقد إلى الاستمرارية مثل كل الشباب".

أما عن شعوره في نهاية الموسم قال: "إن نظرت للدوري أشعر بالسوء لكن إن كان الموسم بأكمله أو آخر عامين فكانا راعين وأشعر أنني بحالة جيدة جدا".

الدوري الإسباني، وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإهانات العنصرية المروعة التي تلقاها لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، يوم الأحد الماضي خلال مواجهة فالنسيا.

إدانة العنصرية ضد فينيسيوس

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي أكد فيه أنه شاهد تلك الإهانات التي وصفها بالمروعة مضيفا "بكل وضوح ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم وأينما تحدث وبما في ذلك الرياضة، كما نشيد بأي جهد يسلط الضوء عليها ويحاربها".

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن السلطات الإسبانية اتخذت إجراءات وذلك بعد أن فتح مكتب المدعي العام بمقاطعة فالنسيا تحقيقا لتحديد إذا ما كانت الإهانات يمكن أن تشكل جريمة كراهية أم لا.

واتخذت رابطة الدوري الإسباني “رابطة الليجا” 4 قرارات في أزمة العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي أقيمت الأحد الماضي في بطولة الدوري الإسباني، أحداثا مؤسفة تعرض لها فينيسيوس على يد جماهير فالنسيا.

إلغاء البطاقة الحمراء لنجم ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن لجنة المسابقات قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي تعرض لها فينيسيوس بعد الاطلاع على كافة المقاطع المصورة للمباراة،بعدما تبين عدم وجود أي خطأ على اللاعب البرازيلي، وبناء عليه تم رفع العقوبة، مما يمكنه من المشاركة ضد رايو فاليكانو بشكل طبيعي.

إيقاف حكم ريال مدريد وفالنسيا

وأعلنت لجنة التحكيم الإسبانية، استبعاد الحكم إيجناسيو إيجليسياس فيانويفا الذي أدار مباراة فالنسيا وريال مدريد، لمدة مباراتين.

وجاء هذا القرار نتيجة إشهار بطاقة حمراء لفينيسيوس، رغم تعرض اللاعب للإساءة ولكنه أصدر قرارا خاطئا، أسهم في اشتعال الأجواء.