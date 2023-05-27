السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

البرومو التشويقي لفيلم تاج يتخطى المليون مشاهدة (فيديو)

تاج، فيتو
تاج، فيتو

حقق البرومو التشويقي لأحدث إنتاجات النجم تامر حسني الفنية في السينما المليون مشاهدة في 24 ساعة فقط منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.. وهو فيلم تاج الذي يقوم ببطولته وتأليفه، والمقرر طرحه وإدراجه ضمن أفلام عيد الأضحى 2023، وظهرت دينا الشربيني برفقته.


تاج لـ تامر حسني

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، وهو من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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 فيلم تاج

وكان الفنان أحمد التهامي تصدر على مدار الأيام الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد هجومه على أسرة فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، واتهامه لها بسرقة فكرته، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة تطورات الأزمة.

 

إذ شن الفنان أحمد التهامي هجومًا على صناع فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني، وقال إن فكرة الفيلم ملك له ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري وتمت سرقتها.

 

وكتب التهامي في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: أنا سكت كتير عن حقي عشان ما أزعلش حد مني اتشلت من أدوار كتير وقلت مش مهم ولحد دلوقتِ مش واخد حقي الفني والأدبي والمادي اللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقلت كل شيء نصيب والحمد لله على حب الناس والدنيا مستورة والحمد لله.. إنما توصل إن مشروعي مشروع عمري اللي أنا تعبت فيه وفي كتابته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسه عندي يقين وإيمان بالله إن هيجي يوم وأعمله يتسرق مني ويعمله حد تاني بصرف النظر إن ده فيلمي ومشروعي وأنا أول واحد من ١٠ سنين فكرت في فكرة البطل الخارق وطول الفترة دي كان يتسرق أجزاء من الفيلم واقول عادي.. إنما (التوائم الخارق) دا بتاعي ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري".

 

وأضاف التهامي: تامر حسني صاحبي وأخويا، وأكيد ما يعرفش المعلومة دي أرجو الرسالة توصل له لأن أكيد في ناس كتير مؤذية وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاولت أوصل لـ تامر حسني وما عرفتش".

وتحدث بعدها أحمد التهامي من جديد عن تفاصيل أزمته مع صناع فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني.

وقال أحمد التهامي لفيتو:"أنا وتامر صحاب وعشرة عمر، وربما ليس لديه علم بما حدث من سرقة فكرتي، وكنت أريد عمل فيلم يتحدث عن فكرة التوأم، ولكني أصبحت خائفًا من تشابه الفكرتين.

ومن جانبه التزم الفنان تامر حسني الصمت حتى الآن ولم يعلق على أزمته مع أحمد التهامي بسبب فيلم تاج ولم يتواصل معه حسبما أكد “التهامي” في تصريحات لفيتو لتوضيح الأمور.

 

اعتذار أحمد التهامي لتامر حسني

واعتذر الفنان أحمد التهامي لـ تامر حسني بعد هجومه العنيف مؤخرًا على أسرة فيلمه الجديد “تاج” واتهامه لهما بسرقة فكرته، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.


وقال التهامي: "إن هناك سوء تفاهم بسبب منشوره الأخير عن “الفيلم” مؤكدًا أنه لا يقصد الإساءة لتامر حسني ولا أسرة فيلمه الجديد “تاج”.


وأضاف: "أنا كل ما بدر مني إني قُلت إن فكرتي ممكن تكون تداولت داخل الوسط الفني بدون معرفة أي طرف وتامر وصناع فيلمه الجديد لم يكن لديهم علم بفكرة مشروع فيلمه.

 

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أفلام الأبطال الخارقين الفنان أحمد التهامي الفنان تامر حسني سارة وفيق دينا الشربيني النجم تامر حسني

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