السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ضبط القائمين على إدارة صفحة لبيع مخدر الآيس في الخانكة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقى ضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخصين لإدارة صفحة على فيس بوك لترويج مخدر الآيس بمنطقة الخانكة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم بالترويج لبعض المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مستخدمي الحساب وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).
 

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها لا سيما الترويج للمواد المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية مركز شرطة الخانكة مخدر الآيس مديرية أمن القليوبية

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