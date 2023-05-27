السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أبرز أعمال جلال برجس الروائية عقب منحه وسام التميز الأدبي

جلال برجس، فيتو
جلال برجس، فيتو

من جديد عاد الروائي الكبير جلال برجس ليتصدر اسمه الأوساط الثقافية فى العالم العربي عقب أن تم  تقلده وسام التميز من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بمناسبة عيد الاستقلال، خلال حفل أقيم في قصر رغدان، وذلك تقديرًا لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، وخصوصًا في مجالي الشعر والرواية.


أعمال جلال برجس


يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية عدة، مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته “دفاتر الوراق”، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته “أفاعي النار”، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية “الزلزال”، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته “مقصلة الحالم”، كما ووصلت روايته “سيدات الحواس الخمس” إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019، وصدرت له مؤخرا السيرة الروائية "نَشيْجُ الدُّودُوك" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، ومن المنتظر أن تصدر طبعتها المصرية قريبا عن دار الشروق.

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الجائزة العالمية للرواية العربية الأدب العربى جائزة كتارا للرواية العربية جائزة كتارا جلال برجس دفاتر الوراق دار الشروق

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