نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حالة من الترقب والقلق تنتاب أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها من قبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعد انتهاء الامتحانات رسميا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 بمحافظة القاهرة.

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكد مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات والتي ستكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

ومن جانبها أعلنت محافظة القاهرة عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالأسم الآن

وأوضحت انه لكي يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمديرية بالقاهرة وإدخال الاسم ورقم الجلوس 2023 من هنا.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.