المعاهد الأزهرية في فلسطين تختتم امتحانات صفوف النقل الإعدادية والثانوية (صور)

انتهت اليوم المعاهد الأزهرية في فلسطين من عقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 –2023م، لطلبتها في الصفين الأول والثاني الثانوي العلمي بفروعها السبعة (غزة، الشمال، خانيونس، الخليل).

المعاهد الأزهرية في فلسطين

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار: " إننا اليوم بفضل الله وصلنا إلى نهاية هذه الامتحانات، التي أنجزت على أكمل وجه برغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، فكل الشكر والتقدير للهيئتين الإدارية والتدريسية لما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الامتحانات".

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وأشار إلى أنه سيتم اعتماد النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وستوزع الشهادات على الطلبة يوم الأربعاء الموافق 7 /6 /2023م، داعيا الله أن يوفق جميع الطلبة.

امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في معاهد دولة فلسطين

وانطلقت صباح الأحد الماضي امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في معاهد دولة فلسطين للعام الدراسي 2022 – 2023، بقسميها العلمي والأدبي.

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطيني الدكتور علي رشيد النجار: "إن طلبة المعاهد الأزهرية الستة في قطاع غزة، انتظموا داخل القاعات بمعهد غزة الديني في تمام الساعة العاشرة صباحا".

وأكد أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية حرصت على توفير كافة الأجواء التي تتناسب مع الحالة النفسية والذهنية للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات.

وأشار إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية توضع من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، كما تقوم الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين بإرسال أوراق الإجابة إلى مشيخة الأزهر عبر معبر رفح البري عن طريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة لتصحح هناك.

ونوه النجار إلى أن نسب النجاح في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية وصلت العام الماضي إلى 83.3%، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.25%، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 81.36%، داعيا الله أن تزيد نسبة النجاح هذا العام عن سابقه.

وأجرى النجار جولة تفقدية داخل قاعات الامتحانات برفقه الأستاذ "إبراهيم أبو النجا" محافظ محافظة غزة، والقائد "أحمد حلس" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، والدكتور "خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، والدكتور "عمر ميلاد" رئيس جامعة الأزهر، والدكتور " محمد شبير" نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ "رأفت القدرة" مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية؛ للاطلاع على سير الامتحانات وأوضاع الطلبة داخل اللجان، مشيرا إلى أن امتحان اليوم راعى المستوى التحصيلي للطلبة والفروق الفردية لديهم.