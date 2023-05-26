السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أمينة خليل تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي (صور)

امينة خليل، فيتو
امينة خليل، فيتو

أطلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76.
 

وظهرت أمينة بفستان طويل باللون الأبيض..  واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

 

وزينت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط مميزة. 

 

 

أمينة خليل

ومؤخرًا.. كانت كشفت الفنانة أمينة خليل، عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "طريق تالت"،  الذي يذاع ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان. 

 

-إعلانات-

وأوضحت أمينة خليل أن عائلتها لعبت دورا كبيرا في بناء شخصيتها، قائلة: أهلى مسكوا إيدي في الطريق اللي اخترت أمشي فيه شخصيتي أو شغلي أو اختياراتي في الحياة ومفرضوش عليا طريق معين.

 

أمينة خليل: بابا وماما حنينين

واستطردت: بابا وماما حنينين ومتفتحين العقل وخلوني أنشأ في بيئة متفتحة التفكير ومهتمين جدا بتعليمي والبيت يبقى كويس وسعيد على قد ما يقدروا.. ودعموني جدا لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من أفراد تانية من العيلة لإنه مكنش قرار سهل بس دلوقتي الموضوع بقى متقبل أكتر. 

 


وعن علاقتها بأصدقائها، قالت أمينة خليل في نفس اللقاء: الأصدقاء بياخدوا حيز كبير جدا من حياة أي بنت سواء بنات أو شباب..  في أصدقاء لما مهمين جدا مع نجاحي عمرهم ما غيروا طريقتهم معايا.. ولا حسيت ان في استغلال للنجاح بتاعي.

 

أمينة خليل تتحدث عن الخذلان

أما عمن تخاذلوا معها، أوضحت أمينة خليل:" في ناس تانية اتغيروا معايا وظهروا على حقيقتهم وعيطت بدل الدموع دم كتير لإني حاسة إني اتخذلت وأنا كنت بحبهم أوي.

 

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تحاول دائما عدم التأثر بما تمر به موضحة:"بحاول لما اكتشف الحقيقة مقلبش إنسانة خوافة وعيني في وسط راسي وأعمل ألف حساب لأي شخص".

 

وكشفت أمينة خليل عن أقرب شخصية لها قائلة:" دكتورة ليلى سعد هي أمي الروحية وصديقتي جدا وبتتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي وعارفة كل حاجة في حياتي كانت بتدرس لي تمثيل وحببتني في الفن".

 

أما عن مسلسلها المفضل، فأوضحت أمينة خليل:" بحب مسلسل عائلة الحاج متولي وكنت عاوزه أعمل أدوار كل الستات وكنت بتفرج عليه وبقول عاوزة أبقى زي غادة عبد الرازق.. واتفرجت عليه عشري مليون مرة".

 

وتحدثت أمينة خليل عن الدور الذي قدمته ومقرب لها، قائلة:" كل الأدوار اللي عملتها بحبها وأثرت فيا بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مهرجان كان السينمائي مهرجان كان كان السينمائي أمينة خليل

مواد متعلقة

جولة في منزل أمينة خليل ومحمد شاهين من مسلسل الهرشة السابعة (فيديو)

أمينة خليل: عيطت بدل الدموع دم بسبب صحابي وبحب عائلة الحاج متولي

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية