صور وفيديو من إطلاق أحدث إصدارات نادية مصطفى الغنائية

احتفت المطربة الكبيرة نادية مصطفى بطرح أحدث إنتاجاتها الغنائية وهى أغنية تحمل اسم يسلملي ذوقهم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الاصدقاء بالوسط الفني.

حفل أغنية يسلملي ذوقم، فيتو

وكان من أبرز الحضور أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، واللبنانية دومينيك حوراني.

أغنية يسلملي ذوقهم

"يسلملى ذوقهم" من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.





وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ماسابونا بحطة أيديهم

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حفل أغنية يسلملي ذوقم، فيتو