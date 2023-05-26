السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

اندلاع حريق ضخم في محافظة العقبة بالأردن

حريق في الأردن، فيتو
حريق في الأردن، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، أن محافظ العقبة خالد الحجاج  كشف عن اشتعال النيران في مستودعات مديرية التخزين في المنطقة التاسعة بالعقبة.


حريق هائل في محافظة العقبة الأردنية 


واوضح محافظ العقبة أن فرق الدفاع المدني تقوم بالتعامل مع حريق في مستودعات مديرية التخزين في المنطقة التاسعة.


كما نفى المسؤول الأردني وقوع أي إصابات جراء هذا الحريق حتى الآن.

 

وفي حادث آخر وقع في العقبة، تحول لحظات الفرح والسعادة، إلى وأحزان في ثوانٍ معدودة، وهو الأمر الذي حدث لموكب فرح في محافظة العقبة جنوبي الأردن بعد أن داهمت شاحنة ليلًا مجموعة من المركبات كانت متوقفة داخل نفق.

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فيديوهات وصور كثيرة انتشرت بعد حصول الحادث الذي أسفر عن وفاة مواطن أردني، وإصابة 13 شخصًا بكسور ورضوض وإصابات بالغة، إلا أن أصعب الفيديوهات التي تم تداولها فيديو رصدته كاميرا المراقبة الموجودة داخل الشاحنة التي اصطدمت بمجموعة من المركبات التي يشارك من فيها بمناسبة فرح. 

 

 

 

وأظهر هذا الفيديو إخراج أجساد الضحايا من خارج المركبات، وذلك داخل النفق وقع الحادث.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية. نت" إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديريتي دفاع مدني وشرطة العقبة تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين شاحنة وعدد من المركبات داخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.

وأضاف أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

 

الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا

وقد عملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

 

إلى ذلك، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمس، أنها تعاملت، بالتعاون مع الشركاء في مديرية الأمن العام، مع المخلفات الناتجة مع حادث التصادم.

وأضافت الوزارة في بيان إنه تم إغلاق النفق وإجراء تحويلات مرورية في الموقع لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدةً أنه تم إعادة فتح النفق أمام حركة المركبات بعد إجراء اللازم.

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