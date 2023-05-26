الدوري المصري، الأهلي يحقق الكلين شيت الـ16 بعد الفوز على طلائع الجيش

الدوري المصري، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الكلين شيت الـ 16 للأهلى بالدوري الموسم الحالي

ويعد الفوز على طلائع الجيش هى المباراة رقم 16 التى ينجح فيها الفريق الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال ال23 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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1- الاهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلى 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشر بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشر بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشر بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشر بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشر بالدوري

12- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري



15- الأهلى 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدوري

احداث مباراة الاهلى وطلائع الجيش

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق طلائع الجيش المتحفز لتحقيق الفوز، للهروب من شبح الهبوط، وجاءت المبادرة الهجومية من جانب الطلائع بتسديدة قوية من محمود وادي في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن، بعدها بدقيقة سدد محمد شحاتة ولكنها إرتطمت بجانب مرمى الأهلي.

بدأ الأهلي يدخل في أجواء المباراة ومبادلة طلائع الجيش الهجمات بعد الدقيقة العاشرة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع.

شكلت تحركات أحمد متعب الجناح الأيسر للطلائع ومحمد شحاتة الجناح الأيمن بعض خطورة على مرمى النادي الأهلي، وتصدى أحمد شوبير لأكثر من كرة عرضية من جانب الثنائي.

وسدد محمود وادي للمرة الثانية على مرمى الأهلي ولكنها مرت قريبة من القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير.

استعاد الأهلي زمام الأمور وسيطر على الكرة في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن الهدف الأول، ولكن لاعبي الطلائع أقاموا جدارا دفاعيا قويا في منطقة جزائهم خوفا من لدغات الأهلي، الذي حاصر الطلائع في منتصف ملعبه، ولكنه لم يفلح في هز الشباك، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

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الهجوم: محمد شريف.

وضمت الدكة كلا من:" مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.