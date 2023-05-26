تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول (صور)

الأهلي، إنتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة 22.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق طلائع الجيش المتحفز لتحقيق الفوز، للهروب من شبح الهبوط، وجاءت المبادرة الهجومية من جانب الطلائع بتسديدة قوية من محمود وادي في الدقيقة 3 من خارج منطقة الجزاء ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن، بعدها بدقيقة سدد محمد شحاتة ولكنها إرتطمت بجانب مرمى الأهلي.

بدأ الأهلي يدخل في أجواء المباراة ومبادلة طلائع الجيش الهجمات بعد الدقيقة العاشرة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع

شكلت تحركات أحمد متعب الجناح الأيسر للطلائع ومحمد شحاتة الجناح الأيمن بعض خطورة على مرمى النادي الأهلي، وتصدى أحمد شوبير لأكثر من كرة عرضية من جانب الثنائي

وسدد محمود وادي للمرة لثانية على مرمي الأهلي ولكنها مرت قريبة من القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير

استعاد الأهلي زمام الامور وسيطر على الكرة في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن الهدف الأول، ولكن لاعبي الطلائع أقاموا جدارا دفاعيا قويا في منطقة جزاءهم خوفا من لدغات الأهلي، الذي حاصر الطلائع في منتصف ملعبه، ولكنه لم يفلح في هز الشباك، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

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الهجوم: محمد شريف.

وضمت الدكة كلا من:" مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

تشكيل طلائع الجيش

وبدأ فريق طلائع الجيش مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

الأهلي دخل مباراة طلائع الجيش وهو متصدر جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فقط حتى ألان، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات ولم يخسر أى مباراة في الدوري المصري حتى ألان، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

في المقابل، يشغل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير في الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعها في 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريا وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 27 هدف، وإستقبلت شباكه 37 هدف، ويعد أحد الفرق المهددة للهبوط لدوري لقسم الثاني .