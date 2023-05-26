السبت 27 مايو 2023
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حوادث

مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث “توك توك مع كارو” بالغربية

مصرع فتاة وإصابة
مصرع فتاة وإصابة أخري من قرية سندبسط،فيتو

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت زميلتها إثر تصادم بين توك توك كانتا تستقلانه بعربة حديدية "كارو" خلال ذهابهما من قريتهما سندبسط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، لحضور درس خصوصي في مدينة زفتي للقرية.

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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق "السنطة- زفتى" بالغربية (صور)

تلقت أجهزة الأمن الغربية بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم توك توك بداخله فتاتان طالبتان بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد مختار كامل بزفتي مع عربة كارو توفيت علي أثره شهد.م.ال 18 سنة طالبة بالثانوية العامة ، فيما أُصيبت صديقتها ش.س.ال 18 سنة أيضًا وطالبة بالثانوية العامة بنفس المدرسة.

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تم نقل المصابة للعناية المركز بمستشفي زفتي العام، وتم إيداع جثة الضحية ثلاجة مشرحة مستشفي زفتي العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

حوادث الطرق المرورية 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرصاد، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.


حوادث السيارات على الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

 

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

 

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

 

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

 

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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