السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

قرار وزاري بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بأسوان.. والتعامل بالكروت البنكية

قرار وزاري بإلغاء
قرار وزاري بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الاثرية

7 شبابيك للسداد بالبطاقات فى منطقة الأهرامات وإلغاء التعاملات النقدية أول يونيو المقبل

 

 

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بإلغاء السداد النقدي لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة، وبطاقات ميزة، كما يمكن أيضا الدفع عبر الموقع الإلكتروني egymonuments.com

يأتي القرار فى إطار خطط الدولة للتحول الرقمي فى كافة قطاعات الدولة، وانه تم الانتهاء من تحويل كافة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظة أسوان إلى السداد غير النقدي بشكل كامل، خاصة وان فى ظل تميز أسوان بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر.

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كما أصدرت الوزارة قرارا بإيقاف السداد النقدي بمنطقة آثار الهرم، وإتاحة شباك واحد فقط للكاش مقابل 7 أخرين للكروت البنكية،  بالإضافة للموقع على الإنترنت، على أن يتم إلغاء السداد النقدي بالكامل في الأهرامات اعتبارا من 1 يونيو 2023.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة كبرى للرقمنة، في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة المصرية، والتي من  أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت داخل الفنادق المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى كافة المواقع الاثرية والسياحية.

وزارة السياحة والآثار السداد النقدي المواقع الأثرية محافظة أسوان

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