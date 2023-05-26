المسرح الحديث يواصل تقديم ليالي عرض سيب نفسك على خشبة السلام (صور)

تواصل فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور تقديم ليالي العرض المسرحي "سيب نفسك" بطولة الفنانة فاطمة محمد علي، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بقاعة يوسف إدريس، بمسرح السلام بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.

ويقدم العرض في تمام الثامنة والنصف مساء، وتبلغ أسعار فئات التذاكر 37 و57 جنيها.

مسرحية سيب نفسك

مسرحية سيب نفسك مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج ماسكين د أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

-إعلانات-

خطة عروض البيت الفني للمسرح

والعرض هو المشروع السابع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد".