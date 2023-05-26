مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري مساء اليوم الجمعة 26-5-2023، يواجه النادي الأهلي أمام فريق طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



وتسعى جماهير النادي الأهلي لمتابعة عبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

شاهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم في الدوري



وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش وتعتبر الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - احمد عبدالقادر

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الهجوم: محمد شريف.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ثلاثيات الأهلى بالدوري الموسم الحالي



ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 في ست مباريات خلال ال 22 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

1- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

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2- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشر بالدوري

3-الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشر بالدوري

4- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشر بالدوري

5- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

6-الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

43 مباراة للأهلي تحت صافرة محمود البنا



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش إلى حكم الساحة محمود البنا في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وأدار محمود البنا 43 مباراة للأهلى حيث فاز في 33 وتعادل في سبع مباريات وخسر في ثلاث مباريات أخرى.

وكانت آخر مباراة أدراها البنا للاهلى مباراة كأس السوبر المصري للموسم الماضي أمام بيراميدز فى المباراة التى أقيمت في مطلع شهر مايو الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة وفاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله على معلول نجم القلعة الحمراء

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش



والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري المصري ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلى

15 مباراة لعماد النحاس أمام الأهلي

وواجه عماد النحاس مدرب طلائع الجيش الحالي ناديه السابق الأهلي كمديرًا فنيًا في 15 مواجهة سابقة، حيث خسر في 13 مباراة وتعادل في مباراة واحدة فقط وحقق الفوز في لقاء واحد.

مع المقاولون العرب أمام الأهلى

- الأهلي 1-0 المقاولون العرب الموسم الحالي 2022

ـ الأهلي 2-0 المقاولون موسم 2021

ـ الأهلي 3-2 المقاولون موسم 2021

ـ الأهلي 1-0 المقاولون العرب موسم 2020

ـ الأهلي 2-0 المقاولون موسم 2020

ـ الأهلي 3-1 المقاولون موسم 2019

ـ الأهلي 1/0 المقاولون موسم 2019

مع أسوان أمام الأهلي

ـ الأهلي 2-0 أسوان موسم 2017

ـ الأهلي 4-0 أسوان موسم 2016

ـ الأهلي 3-1 في موسم 2016

مع الشرقية أمام الأهلي

ـ الأهلي 1/1 الشرقية موسم 2017



مع طنطا أمام الأهلي

ـ الأهلي 2-1 موسم 2018



مع الرجاء أمام الأهلي

ـ الأهلي 4-1 الرجاء المطروحى موسم 2018

مع الاتحاد السكندري أمام الأهلى

- الأهلى 1-0 الاتحاد السكندري موسم 2022

- الأهلى 3-0 الاتحاد السكندري موسم 2022

الدوري المصري، ثنائيات لاعبي الأهلي بالموسم الحالي قبل

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