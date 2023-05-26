بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري، يلتقي النادي الأهلي أمام فريق طلاع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



وتبحث جماهير النادي الأهلي على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

شاهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم في الدوري



وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش وتعتبر الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الاهلي،فيتو

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر ابراهيم - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد أفشة - أحمد قندوسي - محمد شريف

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الهجوم: محمد شريف.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومضيفه فريق طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلى وطلائع الجيش

واكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلى وطلائع الجيش هى الفوز بنتيجة 4-0 وتكررت مرتين الأولى كانت في موسم 2006-2007 وفاز الأهلى برباعية حملت توقيع كلا من محمد أبوتريكة هدفين وعماد متعب هدف وفلافيو هدف، والمباراة الثانية كانت في موسم 2014-2015 وفاز الأهلى برباعية نظيفة حملت توقيع كلا من عبد الله السعيد ومحمود حسن تربزبجيه وعماد متعب ومحمد ناجي جدو.

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش



والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.

7 لاعبين هزوا شباك الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح 7 لاعبين في هز شباك الأهلى خلال الـ22 مباراة التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- سجل النيجيري قانون الفريد لاعب الداخلية هدفا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة الثالثة بالدورى

2- أحرز أحمد متعب لاعب طلائع الجيش هدفًا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة الخامسة بالدوري.

3- سجل عبد الكبير الوادي لاعب فريق فيوتشر إف سى هدفا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة السابعة بالدوري.

4- أحرز أحمد شريف لاعب فاركو هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة الثامنة بالدوري.

5- سجل أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة العاشرة بالدوري.

6- أحرز رشيد احمد لاعب الداخلية هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة العشرين بالدوري.



7- سجل جون أوكولى لاعب المقاولون العرب هدفًا في شباك فريق الأهلي فى لقاء الجولة السابعة عشر بالدوري

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