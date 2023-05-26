وظائف وزارة الأوقاف 2023، الإعلان عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية يونيو.. والاختبارات الإلكترونية للمتقدمين

تساؤلات عديد من قبل المتقدمين لوظائف أمام وعمال مسجد بوزارة الأوقاف حول مواعيد اعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جدول الاختبارات الالكترونية للمتقدمين والذين تم قبول أوراقهم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة إمام وعامل مسجد بوزارة الأوقاف وذلك خلال شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز جدول مواعيد الاختبارات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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كما يتم عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف المعلن عنها وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الاختبارات الالكترونية

يخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بالاعلان عن مسابقة لشغل ١٠٠٠ وظيفة عامل و1000 امام مسجد بوزارة الأوقاف لعام 2023.

مسابقة جديدة بوزارة الأوقاف

ومن المقرر أيضا أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال يناير ٢٠٢٤ عن مسابقة ثالثة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز أنه من المقرر أن يعلن في يناير 2024 عن مسابقة ثالثة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ عامل بوزارة الأوقاف.

الإعلان عن تلك الوظائف يأتي تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

وأنشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية.

على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

بنوك الأسئلة

وأعد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي والمعلومات العامة وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات.

ويأتي الهدف من إنشاء المركز أن يكون مؤمنا ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفه، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع.

وتم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في القيادة المحلية، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلى.

كما حصل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولى من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية، ليس ذلك، بل خضع المركز للتحقيق من كفاءته محلي ودولي وتم استخدامها في تقييم عدد من الموظفين في عدد من الجهات الإدارية.

اختبارات التقدم لوظائف

وتم عقد اختبارات التقدم لوظائف بالجهاز الإداري في المركز، وتقييم عدد من الموظفين في الفترة السابقة في عدد من الجهات الإدارية للموظفين المتقدمين لوظائف بالندب من جهة لأخرى أو حتى المتقدمين لوظائف قيادية كما لعب المركز في الفترة الأخيرة دورًا فعالًا في اختبار المتقدمين في عدة وظائف أبرزها المتقدمين لوظائف في وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم الأخير مسابقة الـ 30 ألف معلم، كما تم إجراء اختبارات الكترونية للمتقدمين لمسابقة توظيفه في وزارة الري والموارد المائية بجانب أنه سيواصل استكمال مسابقة الـ 30 ألف معلم والتي يقوم الجهاز خلال الفترة الحالية بإجراء الاختبارات للمتقدمين لها.

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

النوع الثاني من الاختبارات هو التخصصي والذي يتم بالتنسيق بين الجهاز والجهة التي تريد الموظفين لديها أو المتقدمين لوظائف لديها حيث إن هناك جهات تقوم بإعطاء أسئلة للجهاز.

ويقوم الجهاز بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني».