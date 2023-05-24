وظائف وزارة الأوقاف الجديدة، موعد إعلان الاختبارات الإلكترونية لوظيفة إمام وعامل مسجد

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة إمام وعامل مسجد بوزارة الأوقاف وذلك خلال شهر يونيو المقبل.

مواعيد الامتحانات الإلكترونية

ومن المقرر أن يعلن الجهاز جدول مواعيد الاختبارات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يتم عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف المعلن عنها وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وظائف وزارة الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجتها لشغل وظيفة 1000 مدرس وإمام وخطيب و1000 عامل للعمل بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الاختبارات الإلكترونية

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

ونصت شروط الإعلان عن وظيفة إمام وخطيب مسجد على الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الآتية:

• كلية الدعوة الإسلامية.

• كلية أصول الدين.

• كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

• كلية الشريعة.

• كلية اللغة العربية.

• كلية القرآن الكريم.

• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).

• كلية الإعلام جامعة الأزهر.

• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة ( شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربية،.

- شعبة اللغة الإنجليزية.

- شعبة اللغة الفرنسية.

7- ألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمتقدم عن (جيد).

8- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أى مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.