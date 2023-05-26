قانون الاستثمار وإعادة تنظيم مركز المعلومات، ننشر أبرز جهود مجلس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

قانون الاستثمار



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي "تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط"، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات.

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مجلس الوزراء , فيتو

وهى: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 1478.34 فدان ناحية "الفشن" بمحافظة بني سويف، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة بني سويف؛ ليتكامل استغلالها مع أراضي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي، وإعادة تخصيصها لاستخدامها في إنشاء مراسي نهرية؛ وهي: مساحة 3277 م2 ناحية "بياض العرب" بمحافظة بني سويف، ومساحة 24037 م2 ناحية "أولاد سالم" بحري بمحافظة سوهاج، ومساحة 12045 م2 ناحية "المراشدة" بمحافظة قنا، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام.

مجلس الوزراء , فيتو



يأتي هذا إلى جانب الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء تطور عمل الجهاز وإسناد تكليفات جديدة له لأداء المهام المنوطة به، بالإضافة إلى الموافقة على مد خدمة 74 طبيبًا بشريًا، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي، في حين تمت الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالًا لتطوير المناهج الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كتب التعليم المطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، فضلًا عن الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 1/3/2024

مجلس الوزراء , فيتو

وذلك لجميع دول العالم، تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر، فيما تمت الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فدانًا، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

مجلس الوزراء , فيتو



كما تم استعراض تقرير وزير شئون المجالس النيابية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض، وكذلك الموافقة على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم من متضرري النوبة بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد 9/7/2023 موعدًا لبدء تلقي محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل.

مجلس الوزراء , فيتو



أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووكيل الوزارة للمكتب الفني لوزير البترول والثروة المعدنية، ومدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات، بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، فضلًا عن اجتماع لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بسداد مستحقات شركة "المقاولون العرب" لدى عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

حيث تم استعراض خطة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز مناخ الاستثمار، وذلك بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس شركة نيو جيزة، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والمدير الإقليمي لشركة أكتيس، إلى جانب اجتماع لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، حيث شدد على أنه هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء والدولة مستعدة لتقديم أية محفزات أو تيسيرات لهذا القطاع، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.



وتضمنت الاجتماعات أيضًا كما ذكر التقرير، اجتماعا لمتابعة مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعدد من المسئولين، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، والقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة، إلى جانب اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري في ظل الظروف والتحديات العالمية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان، وعدد من المطورين العقاريين.

مجلس الوزراء , فيتو



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شارك سيادته فى جلسة الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، حيث نبه إلى أنه حان الوقت لأن ينظر العالم إلى أن قارة أفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة في جميع المشروعات التنموية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية



أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أضاف التقرير لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث جدد الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتًا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، فضلًا عن لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمتابعة عدد من محاور عمل الهيئة، حيث اطمأن على توافر الأرصدة الكافية من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية، حيث أكد دعم مصر الكامل للعملية السياسية في أفريقيا الوسطى، وفقًا لاتفاق السلام وخطة السلام لمنظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، مستعرضًا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، إلى جانب لقاء مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكدًا على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق، وكذلك لقاء مع الأمين العام المساعد، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استهل المقابلة بالإشادة بتوقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ بين مصر والأمم المتحدة، معربًا عن تقدير مصر لعلاقات التعاون الممتدة بين مصر والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.



وشملت اللقاءات أيضًا وفقًا للتقرير، لقاء مع نائب رئيسة تنزانيا، حيث أشاد بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، لا سيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريرى من جانب تحالف شركات مصرية، فضلًا عن لقاء مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، حيث أشاد بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التي تربط مصر وقطر، معربًا عن اعتزازه بالزيارة التي أجراها للدوحة مؤخرًا على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، حيث أشار إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المنيا، معربًا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر، وذلك بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.