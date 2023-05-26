الجمعة 26 مايو 2023
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أخبار مصر

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقاهرة

لينك نتيجة الصف الأول
لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقاهرة،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادى للفصل الدراسي الثاني 2023،عبر موقع بوابة التعليم الأساسي على هذا الرابط من هنـــــا

 

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي بالقاهرة

 

وأعلنت  مديرية تعليم القاهرة ظهور نتيجة الترم الثاني 2023 على التليفون الأرضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق المحادثة الآلية في اللينك.

 

 

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي

 

 

ومن المقرر أن يتم  إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بالمدارس مجانًا للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي والإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو 2023.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

 

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

 

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

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