الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني، تقدم لافيينا والمقاصة والجونة بالشوط الأول

مباريات القسم الثاني
مباريات القسم الثاني , فيتو

دوري القسم الثاني ، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني التي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث أقيمت 7 مباريات وتستكمل الجولة غدا بمباراة ديروط وتليفونات بني سويف


نتائج الشوط الأول بمجموعة الصعيد

بترول أسيوط 0 - 0 شبان قنا
لافيينا 2 - 0 الفيوم
كيما أسوان 0 - 0 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 0 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 0 المنيا
ملوي 0 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 1 الجونة
 

ترتيب مجموعة بحري

 تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏.- 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة
 

 

نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة
المنصورة 1 - 1 المجد السكندري
الحمام 0 - 1 الهلال
ابوقيرللاسمدة 3 - 2 دكرنس
بايونيرز 1 - 0 طنطا
الاوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ
المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين
سبورتنج 3 - 3 بروكسي

 

 

نتائج مجموعة القاهرة

النصر 4 - 2 الإعلاميين
السكة الحديد 0 - 0 الترسانة
منتخب السويس 2 - 0 الإنتاج الحربي
المصرية للاتصالات 1 - 0 بورتو
كهرباء الإسماعيلية 0 - 2 زد
ايسترن كومباني 2 - 0 مستقبل وطن
بتروجيت 2 - 3 العبور

 

 

 

نتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ25

1 - لافيينا  - 56 نقطة
2 - الجونة - 54 نقطة
3 - بترول أسيوط - 50 نقطة
4 - النصر للتعدين - 47 نقطة
5 - مصر المقاصة - 43 نقطة
6 - كيما أسوان - 38 نقطة
7 - المنيا - 35 نقطة
8 - الألومنيوم - 33 نقطة
9 - أسمنت أسيوط - 33 نقطة
10 - ديروط - 32 نقطة
11 - شبان قنا - 26 نقطة
12 - الفيوم - 22 نقطة
13 - شباب طامية - 19 نقطة
14 - المدينة المنورة - 19 نقطة
15 - تليفونات بني سويف - 18 نقطة
16 - ملوي - 18 نقطة

دوري القسم الثاني , أبوقير يتقدم الصدارة والبلدية في الوصافة

فوز البلدية وأبوقير وشبين وهزيمة طنطا في الجولة الـ27 من دوري القسم الثاني

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دوري القسم الثاني لافيينا أسيوط الجونة الالومنيوم أسوان

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