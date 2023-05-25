دوري القسم الثاني، تقدم لافيينا والمقاصة والجونة بالشوط الأول

دوري القسم الثاني ، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني التي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث أقيمت 7 مباريات وتستكمل الجولة غدا بمباراة ديروط وتليفونات بني سويف



نتائج الشوط الأول بمجموعة الصعيد

بترول أسيوط 0 - 0 شبان قنا

لافيينا 2 - 0 الفيوم

كيما أسوان 0 - 0 النصر للتعدين

الألومنيوم 0 - 0 أسمنت أسيوط

مصر للمقاصة 1 - 0 المنيا

ملوي 0 - 0 طامية

المدينة المنورة 0 - 1 الجونة



ترتيب مجموعة بحري

تصدر نادي أبوقير للأسمدة ترتيب مجموعة بحري،بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 من دوري القسم الثاني برصيد 50 نقطة،وبفارق نقطة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني

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وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

2 - بلدية المحلة - 49 نقطة

3 - طنطا‏.- 48 نقطة

4 - جمهورية شبين - 48 نقطة

5 - دكرنس - 46 نقطة

6 - بروكس ورك - 41 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة

8 - المنصورة - 38 نقطة

9 - الأوليمبي - 35 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 29 نقطة

12 - نبروه‏ - 26 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة



نتائج مجموعة بحري بعد الجولة الـ27

بلدية المحلة 3 - 0 نبروة

المنصورة 1 - 1 المجد السكندري

الحمام 0 - 1 الهلال

ابوقيرللاسمدة 3 - 2 دكرنس

بايونيرز 1 - 0 طنطا

الاوليمبي 1 - 1 كفرالشيخ

المصري بالسلوم 0 - 1 جمهورية شبين

سبورتنج 3 - 3 بروكسي





نتائج مجموعة القاهرة

النصر 4 - 2 الإعلاميين

السكة الحديد 0 - 0 الترسانة

منتخب السويس 2 - 0 الإنتاج الحربي

المصرية للاتصالات 1 - 0 بورتو

كهرباء الإسماعيلية 0 - 2 زد

ايسترن كومباني 2 - 0 مستقبل وطن

بتروجيت 2 - 3 العبور

نتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ25

1 - لافيينا - 56 نقطة

2 - الجونة - 54 نقطة

3 - بترول أسيوط - 50 نقطة

4 - النصر للتعدين - 47 نقطة

5 - مصر المقاصة - 43 نقطة

6 - كيما أسوان - 38 نقطة

7 - المنيا - 35 نقطة

8 - الألومنيوم - 33 نقطة

9 - أسمنت أسيوط - 33 نقطة

10 - ديروط - 32 نقطة

11 - شبان قنا - 26 نقطة

12 - الفيوم - 22 نقطة

13 - شباب طامية - 19 نقطة

14 - المدينة المنورة - 19 نقطة

15 - تليفونات بني سويف - 18 نقطة

16 - ملوي - 18 نقطة