إسلام إبراهيم ينضم لأسرة فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان

انضم الفنان إسلام إبراهيم إلى أبطال فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان ونيللي كريم، حيث بدأ تصوير دوره في الفيلم منذ يومين.

شخصية إسلام إبراهيم في فيلم ع الزيرو

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان، والذي يقف بجانبه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

والفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

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واستأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب التزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل العيد الكبير، الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنيه.

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بشخصية “حمزة دراجون” التي يؤديها في فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

محمد رمضان في فيلم ع الزيرو

و ظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره وهو يرقص على موسيقى الدي جي في كواليس فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل.

كواليس فيلم ع الزيرو، فيتو

وكان الفنان محمد رمضان نشرعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو أثناء تواجده بمدينة المنصورة في وقت سابق لتصوير بعض المشاهد الخارجية من فيلم “ ع الزيرو ” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة.

ظهر الجمهور وهو يحاصر سيارة رمضان أثناء دخوله موقع التصوير بكورنيش النيل هناك، كما حرص رمضان على مقابلة الجمهور وسلم على بعض الحضور.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “ النهاردة من تصوير فيلم #ع_الزيرو في مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحب .. إن شاء الله ميعادنا عيد الأضحى ومكاننا السينما.. ثقة في الله اكتساح ”.

ونشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة الفنانة نيللي كريم من كواليس فيلمه الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك.

وعلق محمد رمضان على الصور عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: السينما مكاننا وعيد الأضحى ميعادنا، حمزة وشهرته دراجون أجمد دي جي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح".

كواليس فيلم ع الزيرو، فيتو

ومؤخرا انضم الفنان خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.