الجمعة 26 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كريم فى البيت بنكهات مختلفة (فيديو)

الآيس كريم، فيتو
الآيس كريم، فيتو

طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وهى حلوى أساسية في فصل الصيف.

وطريقة عمل الآيس كريم سهلة وبسيطة ومع ارتفاع حرارة الطقس، تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

طريقة عمل الآيس كريم من الشيف مروة الشافعى 

وتستعرض الشيف مروة الشافعى خلال برنامج أكلة بيتى المذاع عبر فضائية النهار، طريقة عمل الآيس كريم فى البيت.

ولعمل الآيس كريم

مكونات عمل الآيس كريم:-

نصف لتر كريمة حلويات
نصف كوب حليب مكثف محلي
٢٤ قطعة بسكويت لوتس
نصف كوب زبدة لوتس

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للتزيين:

بسكويت لوتس
صوص كراميل

طريقة عمل الآيس كريم فى البيت:

- نحضر بولة عميقة ونضع بها كريمة الحلوى ويجب أن تكون مثلجة، ونضيف له الحليب المكثف ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائى حتى يغلظ القوام قليلًا.

-  نكسر البسكويت ونضيفه إلى خليط الكريمة، ومعه زبدة اللوتس ونخفق جيدًا حتى تتجانس المكونات، ونتأكد من أن زبدة اللوتس تجانست مع الخليط جيدا.

- نحضر علبة بلاستيك أو قالب حسب الرغبة ونصب بها خليط الآيس كريم، ونغطيها بورق زبد أو رول ستريتش بلاستيك.

- نضع الآيس كريم فى الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

- نضع الآيس كريم فى أكواب أو أطباق التقديم ونزينه ببسكويت اللوتس وصوص الكراميل، ويمكن أن نذوب زبدة اللوتس فى حمام مائى ونزين بها الآيس كريم بدلا من الكراميل، حسب الرغبة، ويقدم الآيس كريم باللوتس بعدها مباشرة.

ولعمل الآيس كريم بالأوريو:

مكونات عمل الآيس كريم بالأوريو:

نصف لتر كريمة حلويات
نصف كوب حليب مكثف محلي
10 قطع بسكويت أوريو ويمكن تزويدهم حسب الرغبة
نصف كوب نوتيلا ويمكن الاستغناء عنها

للتزيين:

بسكويت أوريو
صوص شيكولاتة

طريقة عمل الآيس كريم فى البيت:

- نحضر بولة عميقة ونضع بها كريمة الحلوى ويجب أن تكون مثلجة، ونضيف له الحليب المكثف ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائى حتى يغلظ القوام قليلا.

- نكسر البسكويت ونضيفه إلى خليط الكريمة، ومعه النوتيلا ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات ونتأكد من أن النوتيلا تجانست مع الخليط جيدا.

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طريقة عمل الآيس كريم في البيت لأطفالك

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طريقة عمل الأرز باللبن من الشيف مروة الشافعى (فيديو)

- نحضر علبة بلاستيك أو قالب حسب الرغبة ونصب بها خليط الايس كريم، ونغطيها بورق زبد أو رول ستريتش بلاستيك.

- نضع الآيس كريم فى الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

- نضع الآيس كريم فى أكواب أو أطباق التقديم ونزينه ببسكويت الأوريو وصوص الشيكولاتة، ويقدم الآيس كريم بعدها مباشرة.

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الايس كريم طريقة عمل الآيس كريم طريقة عمل الآيس كريم في البيت الشيف مروة الشافعى الآيس كريم بالأوريو

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