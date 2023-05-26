الاتحاد الأوروبي: نشعر بالصدمة من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في قريتي برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الجمعة، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفًا.

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ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفد أوروبي يتفقد الضفة الغربية

والأربعاء الماضي، أجرى وفد ضم 20 ممثلا دبلوماسيا من دول أوروبية ونشطاء سلام، زيارة تفقدية إلى بلدة سبسطية في نابلس شمال الضفة الغربية للاطلاع على "انتهاكات" إسرائيل خاصة للمناطق الأثرية.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، للصحفيين خلال الزيارة، بأن بلدة سبسطية "أرض فلسطينية محتلة بمجملها، وللفلسطينيين الحق في البقاء فيها".

وقال بورجسدورف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "زرت هذا الموقع قبل سنوات، ويضم آثارا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءا".

الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن "هناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية جراء الأثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد بورجسدورف على الوقوف "مع المواطن الفلسطيني في كل ما يواجهه في جميع المناطق، بغض النظر عن التسميات، وكلها محتلة وللمواطن الفلسطيني الحق في البقاء فيها".

وأكد أن "سبسطية أرض فلسطينية، وإسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف"، لافتا إلى "أن أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم فيها هي مخالفة للقانون الدولي".

واعتبر الدبلوماسي الأوروبي أن "شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بحد ذاته، وكذلك للقانون الدولي، وأن الاستيطان بكل أشكاله مخالف".

ودعا بورجسدورف "إسرائيل إلى التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات وعن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوض بالنسبة إلينا، وأن إسرائيل كقوة احتلال عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات".

وزار الوفد الأوروبي بلدة برقة المجاورة والتي أكد فيها بورجسدورف "أن ما يحدث في البلدة غير مقبول من كل النواحي"، مطالبا بأفعال لـ"مواجهة الظلم الذي يحدث على الأرض".