السبت 27 مايو 2023
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سياسة

قصة حياة ابن خلدون وإسهاماته في الفلسفة وعلم الاجتماع وشئون الحكم

ابن خلدون،فيتو
ابن خلدون،فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1332 ولد ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، أحد أشهر علماء العرب ‏والإسلام في الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني، وصاحب الشهرة العالمية في قراءة ‏التاريخ وكيفية إدارة الحكم. ‏

 

قصة حياة ونشأة ابن خلدون  ‏


اسمه كاملا َبُو زَيْدٍ وَلِيُّ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن جَابِر بن ‏مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن خَلْدُوْن الْحَضْرَمِيُّ الإِشْبِيْلِيُّ الشهير اختصارًا بِـ«ابن خَلْدُون».‏

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ولد ابن خلدون في  تونس زمن الدوّلة الحفصية، وقضى بها طفولته والتحق بالمدرسة العادلية وأقام بها ‏حتّى أتمّ مهمته، وتنقل بين المُدن في المغرب العربي وبلاد الأندلس واعتكف وهو بالمغرب للدراسة، ‏وأنهى مقدمته الشهيرة قبل هجرته إلى مصر وأصبح وُعلمًا في إحدى مدارس المالكية بالقاهرة وهي ‏المدرسة القمحية، وكذلك في المدرسة الظاهرية البرقوقية عقب تأسيسها.‏

 

تعرف على دراسات ابن خلدون ‏

 

خلال دراسته لأحوال الشعوب والمجتمعات اكتشف ابن خلدون علم العمران البشري وهو مُلخص حياة ‏الدوّل وما تصل إليه من ازدهارٍ ثم اضمحلالٍ، ويهدف هذا العلم لدراسة أحوال الناس في أوضاعهم ‏المعيشية والسياسية والدينية والاجتماعية وفق رؤيةٍ علميةٍ وتأريخ صحيح للمجتمعات من خلال إبعاد ‏التأثيرات الخارجية لآراء المؤرخين الشخصية.‏

 

برع ابن خلدون في علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني والتاريخ وبنى رؤيته الخاصة ‏في قراءة التاريخ وذلك بتجريده من الخرافات والروايات التي لا تتفق والمنطق؛ ليكون أوّل من طبق ‏المنهج العلمي على الظواهر الاجتماعية. ‏

 

امتهن الكتابة في ديوان الرسائل في شبابه وأصبح رسولًا بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم ترك ‏مُراسلة الملوك وانصرف للدراسة والتصنيف وألّف عديد الكُتب كان من أهمها كتاب «العبر وديوان ‏المُبتدأ والخبر في أيام العَرب والعَجم والبَربر وَمَن عاصَرَهُم من ذَوي السُلطان الأكبر» والذي عُرف ‏اختصارًا بـ«تاريخ ابن خلدون». ومقدمة هذا الكتاب الشهيرة بـ«مقدمة ابن خلدون» والتي تعد كتابًا ‏بذاتها.‏

 

لمؤلفات ابن خلدون أثرٌ كبير في الفكر العالمي إذ يُعدُّ أول من درس نشوء وتفكك الدوّل وفق رؤيةٍ كاملة ‏شملت النُظم السياسية والاجتماعية والسياسات الاقتصادية والنقدية إضافة لمستوى التقدم في العُمران ‏المدني، هذه الأفكار جعلت منه شخصيةً مركزيةً في الدراسات المعاصرة له قبل انهيار الحضارة ‏الإسلامية.‏

 

وشكّل عند الغرب منارةً علميةً في العلوم السياسية والاقتصاد، إذ تدُرس مؤلفاته وتُرجمت إلى عدّة ‏لغات، وأولُ هذه الدراسات كانت على يد جاكوب خوليو الذي تتبع فكر ابن خلدون وألّف كتابه المعنون ‏رحلات ابن خلدون عام 1636. ‏

 

تُرجم الكتاب إلى اللغات اللاتينية والفرنسية واليونانية، ولهذا يعتبر ابن خلدون أوّل عالمٍ دوّن سيرته ‏الشخصية كاملةً حيث اشتملت أجزاء تاريخه - مؤلفه الأكبر- على تفاصيل حياته كلِّها، وما عاناه أثناء ‏ولادة وموت الممالك في المغرب العربي إضافةً لما رآه أثناء الإقامة في مصر ووساطته مع تيمورلنك ‏ورحلته لأداء فريضة الحج، واستمر يلقي أفضل الأثر حتى توفى عام  1406. ‏

 

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