قصة حياة ابن خلدون وإسهاماته في الفلسفة وعلم الاجتماع وشئون الحكم

في مثل هذا اليوم من عام 1332 ولد ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، أحد أشهر علماء العرب ‏والإسلام في الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني، وصاحب الشهرة العالمية في قراءة ‏التاريخ وكيفية إدارة الحكم. ‏

قصة حياة ونشأة ابن خلدون ‏



اسمه كاملا َبُو زَيْدٍ وَلِيُّ الدِّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن جَابِر بن ‏مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن خَلْدُوْن الْحَضْرَمِيُّ الإِشْبِيْلِيُّ الشهير اختصارًا بِـ«ابن خَلْدُون».‏

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ولد ابن خلدون في تونس زمن الدوّلة الحفصية، وقضى بها طفولته والتحق بالمدرسة العادلية وأقام بها ‏حتّى أتمّ مهمته، وتنقل بين المُدن في المغرب العربي وبلاد الأندلس واعتكف وهو بالمغرب للدراسة، ‏وأنهى مقدمته الشهيرة قبل هجرته إلى مصر وأصبح وُعلمًا في إحدى مدارس المالكية بالقاهرة وهي ‏المدرسة القمحية، وكذلك في المدرسة الظاهرية البرقوقية عقب تأسيسها.‏

تعرف على دراسات ابن خلدون ‏

خلال دراسته لأحوال الشعوب والمجتمعات اكتشف ابن خلدون علم العمران البشري وهو مُلخص حياة ‏الدوّل وما تصل إليه من ازدهارٍ ثم اضمحلالٍ، ويهدف هذا العلم لدراسة أحوال الناس في أوضاعهم ‏المعيشية والسياسية والدينية والاجتماعية وفق رؤيةٍ علميةٍ وتأريخ صحيح للمجتمعات من خلال إبعاد ‏التأثيرات الخارجية لآراء المؤرخين الشخصية.‏

برع ابن خلدون في علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني والتاريخ وبنى رؤيته الخاصة ‏في قراءة التاريخ وذلك بتجريده من الخرافات والروايات التي لا تتفق والمنطق؛ ليكون أوّل من طبق ‏المنهج العلمي على الظواهر الاجتماعية. ‏

امتهن الكتابة في ديوان الرسائل في شبابه وأصبح رسولًا بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم ترك ‏مُراسلة الملوك وانصرف للدراسة والتصنيف وألّف عديد الكُتب كان من أهمها كتاب «العبر وديوان ‏المُبتدأ والخبر في أيام العَرب والعَجم والبَربر وَمَن عاصَرَهُم من ذَوي السُلطان الأكبر» والذي عُرف ‏اختصارًا بـ«تاريخ ابن خلدون». ومقدمة هذا الكتاب الشهيرة بـ«مقدمة ابن خلدون» والتي تعد كتابًا ‏بذاتها.‏

لمؤلفات ابن خلدون أثرٌ كبير في الفكر العالمي إذ يُعدُّ أول من درس نشوء وتفكك الدوّل وفق رؤيةٍ كاملة ‏شملت النُظم السياسية والاجتماعية والسياسات الاقتصادية والنقدية إضافة لمستوى التقدم في العُمران ‏المدني، هذه الأفكار جعلت منه شخصيةً مركزيةً في الدراسات المعاصرة له قبل انهيار الحضارة ‏الإسلامية.‏

وشكّل عند الغرب منارةً علميةً في العلوم السياسية والاقتصاد، إذ تدُرس مؤلفاته وتُرجمت إلى عدّة ‏لغات، وأولُ هذه الدراسات كانت على يد جاكوب خوليو الذي تتبع فكر ابن خلدون وألّف كتابه المعنون ‏رحلات ابن خلدون عام 1636. ‏

تُرجم الكتاب إلى اللغات اللاتينية والفرنسية واليونانية، ولهذا يعتبر ابن خلدون أوّل عالمٍ دوّن سيرته ‏الشخصية كاملةً حيث اشتملت أجزاء تاريخه - مؤلفه الأكبر- على تفاصيل حياته كلِّها، وما عاناه أثناء ‏ولادة وموت الممالك في المغرب العربي إضافةً لما رآه أثناء الإقامة في مصر ووساطته مع تيمورلنك ‏ورحلته لأداء فريضة الحج، واستمر يلقي أفضل الأثر حتى توفى عام 1406. ‏