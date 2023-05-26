خالد النبوي في كواليس وتحضيرات فيلم أهل الكهف (صور)
نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا من كواليس تدريبات وتحضيرات فيلم "أهل الكهف" من إخراج عمرو عرفة.
خالد النبوي
وعلق خالد النبوي على الصور قائلا: "فيلم #أهل_الكهف.. كواليس.. وتدريبات"، حيث حصدت الصور العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة.
عودة تصوير فيلم أهل الكهف
وكان فيلم أهل الكهف قد استؤنف تصويره من جديد بعد توقف قرابة العامين، بسبب مشاكل إنتاجية، قبل أن يقوم المنتج محمد الرشيدي بشرائه ويستأنف تصويره من جديد.
قصة فيلم أهل الكهف
وقصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.
أبطال فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
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