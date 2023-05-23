أيمن بهجت قمر: فيلم أهل الكهف مغامرة فنية مختلفة

تحدث المؤلف الموسيقي والسينارست أيمن بهجت قمر عن تجربة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أهل الكهف..

وكتب عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك: انا مهما قلت مش هوصف قد ايه انا عايز اشكر المنتج محمد رشيدي اللي حقق لنا النهارده حلمنا المؤجل ورجعنا نكمل تصوير فيلم اهل الكهف.. الفيلم اللي بعتبره من اكبر احلامي واللي بعتبر انه مغامره فنيه مختلفة تتحسب للمنتج محمد رشيدي لازم نشجعه عليها لإنه ما اختارش الطريق السهل

دعواتكم وان شاء الله نعمل عمل يليق بموضوعه وقصته وبأسماء صناعه

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وكان كشف النجم خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن اقتراب موعد طرح فيلم أهل الكهف في السينمات.

خالد النبوي

ونشر خالد النبوي صورة له رفقة المخرج عمرو عرفة، وعلق عليها قائلا: "شخصية جديدة بقى.. قريبًا فيلم أهل الكهف رواية توفيق الحكيم، وسيناريو أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة".

فيلم أهل الكهف

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عن عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.