دوري القسم الثالث، محمد ثابت يقود الطيران في الموسم الجديد

دوري القسم الثالث، قرر مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري على إسناد مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الي محمد ثابت مدير فنيا بعد التأهل لمسابقة دوري القسم الثالث.

ويضم الجهاز المعاون لفريق الطيران سعيد رجب وعلي جيلاني مدرب عام وأحمد سمير مدرب حراس مرمى ومحمد عبد العزيز إداري الفريق وطبيب الفريق وائل سيد محمود ابو العلا وحسن السيد عامر عامل مهمات تحت قيادة المشرف العام الكرة محمد الصباحي.

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وكان الطيران تأهل لمسابقة دوري القسم الثالث بعد احتلال قمة مجموعته في دوري القسم الرابع بالموسم الماضي.

وعلى صعيد آخر ودع نادي الإعلاميين دوري القسم الثاني بعد هزيمته من النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري القسم الثاني.

هبوط نادي الإعلاميين



وتذيل نادي الإعلاميين ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 10 نقاط بينما ارتفع رصيد النصر إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

ليهبط نادي الإعلاميين الي دوري القسم الثالث بداية من الموسم القادم حيث يهبط فريق واحد من كل مجموعة.

دوري القسم الثاني، يتنافس 8 فرق على تذكرتين للصعود لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الموسم الجديد بعد تأهل مكادي عن المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

وتتنافس 4 فرق وهم النجوم والشرطة ونجمة سيناء والمريخ البورسعيدي أوائل المجموعات من الخامسة حتى الثامنة لتأهل فريق منهم لمرافقة مكادي بدوري المحترفين.

كما تتنافس 4 فرق وهم راية ودلفي وبلقاس ومالية كفر الزيات أوائل المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر لتأهل فريق من بينهم لدوري المحترفين.

وكان نادي مكادي حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر نادي مكادي مجموعته بدوري ترقي دوري القسم الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقًا.



دوري القسم الثاني، وتنشر فيتو نظام الصعود والهبوط من مسابقة دوري القسم الثالث والتي أعلنها اتحاد الكرة في لائحة البطولة الموسم الجاري.

الصعود لدوري القسم الثاني “أ”

وتقام دورة ترقي رباعية بين وائل المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.



الصعود لدوري القسم الثاني “ب”

وتصعد أوائل المجموعات بدوري القسم الثالث التي لم توفق في التأهل لدوري القسم الثاني “أ” إلى دوري القسم الثاني “ب”.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ 12 بإجمالي 12 فريقًا الي دوري القسم الثاني “ب” موسم 2023-2024.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثالث وعددهم 6 فرق من المجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة إلى القسم الثاني “ب” الموسم الجديد.

الهبوط إلى دوري القسم الرابع

ويهبط الفريقان الأخيران في الترتيب العام من المجموعات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة إلى دوري القسم الرابع موسم 2023-2024.

كما يهبط إلى دوري القسم الرابع الفريق الأخير في كل مجموعة من المجموعات " الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة.

وقرر اتحاد الكرة السماح لأندية دوري القسم الثالث لكرة القدم، قيد لاعب أجنبي واحد في قائمة الفريق.

وأكد اتحاد الكرة في خطاب رسمي وجود لاعب أجنبي واحد فقط في قائمة فريق القسم الثالث في المباريات.