مساجد الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبي وسط فرحة المصلين
صدحت مساجد الإسكندرية اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط فرحة عارمة وتأييد جماهيري كبير من رواد المساجد ومطالبتهم بتكرار مثل هذه المجالس التماسًا لبركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتنفيذًا لتعليمات وتحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.
جدير بالذكر أن الشيخ سلامة قام بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إدارات أوقاف (الجمرك - شرق - المنتزه) للاطمئنان على إعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وقد اختتم فضيلته جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد عصر الإسلام.
وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه"
مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.
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